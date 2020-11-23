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悠遊卡推出中華郵政VISA悠遊金融卡 加值還送回饋金

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
悠遊卡公司與中華郵政合作推出「中華郵政VISA悠遊金融卡」。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司與中華郵政合作推出「中華郵政VISA悠遊金融卡」。圖／悠遊卡公司提供

金融卡與悠遊卡結合！為提供民眾更便利的服務，悠遊卡公司與中華郵政合作，即日起推出「中華郵政VISA悠遊金融卡」，且即日起至明年2月28日止持該卡首次自動加值成功，即可獲得回饋金50元。

悠遊卡公司指出，台灣每人幾乎都有中華郵政帳戶，而悠遊卡至今流通卡數約達8200萬張，平均每人約有3.5張悠遊卡。

此次與中華郵政合作發行的「中華郵政VISA悠遊金融卡」不具信用卡功能，因此沒有擴張信用的疑慮，更適合年輕人及長者使用，而悠遊卡也能在全國超過4萬個支付點進行消費，建構完整悠遊生活圈。

悠遊卡公司表示，從11月24日起，凡年滿16歲的中華郵政原存戶或新開戶，皆可至全台灣522家即時發卡郵局申辦「中華郵政VISA悠遊金融卡」，且持有原金融卡或中華郵政VISA金融卡者，免收100元手續費。

未成年者若要申辦，則需附法定代理人（父母雙方或監護人）的國民身分證及同意書。另外，即日起至2021年2月28日止，持「中華郵政VISA悠遊金融卡」首次自動加值成功者，即回饋50元，限量3萬名。

中華郵政 悠遊卡 信用

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