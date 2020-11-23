北捷「捷客鮮」舉辦快閃活動 限定推出鰻魚華飯

節氣「大雪」即將到來，「Metro Taste 捷客鮮」在12月7日傳統二十四節氣中「大雪」這一天，將在捷運中山站快閃推出獨家的「麻油雞腿炊飯」；另外，台北101/世貿站也推出近鐵餐飲鰻「江戶川」鰻魚料理店的「鰻魚華飯」，想要參加快閃活動民眾，即日起至12月7日下午3時止可至APP預購。

北捷表示，「Metro Taste 捷客鮮」順應節氣，在創始車站「捷運中山店」獨家推出的快閃產品「麻油雞腿炊飯」，以純正天然100%黑麻油低溫爆香老薑片，煸出迷人溫暖香氣，放入嚴選新鮮雞腿肉悶炒至軟嫩。

10月初捷客鮮與「江戶川」獨家合作的「鰻魚華飯」，在中山站推出後獲得好評，每天幾近完售。呼應信義計畫區喜愛鰻魚飯的粉絲們需求，「鰻魚華飯」也將在12月7日於台北101/世貿站進行「快閃一日活動」。

即日起至12月7日下午3時前開放APP預購，民眾只要手機下載「台北捷運GO 」APP，點選首頁「Metro Taste捷客鮮」，依指示操作預購後，在12月7日下午6時至7時30分，分別前往中山站領取「麻油雞腿炊飯」，或是到台北101/世貿站領取跨站應援的「鰻魚華飯」即可。

「台北捷運GO 」APP於今年7月底推出「Metro Taste 捷客鮮」訂餐平台，在中山站、象山站及台北101/世貿站提供台式、日式、美式、蔬食等各種便當選擇，方便一次選購各種美食，並於指定的捷運站取餐。

只要下載「台北捷運GO」APP，點選APP上方「Metro Taste捷客鮮」後加入LINE帳號，依照手機指示點餐，選擇取貨車站及時段，線上付款成功即可獲得專屬取餐QR Code，最後在指定時段內到指定車站出示QR Code，即可取餐。