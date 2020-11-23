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國衛院研發新止痛藥 與嗎啡一樣強但不易便秘且更安全

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
左起為國衛院生技與藥物研究所所長張俊彥、國衛院生技與藥物研究所副研究員葉修華、國衛院生技與藥物研究所副研究員翁紹華、國衛院主任秘書吳秀英。記者邱宜君／攝影
左起為國衛院生技與藥物研究所所長張俊彥、國衛院生技與藥物研究所副研究員葉修華、國衛院生技與藥物研究所副研究員翁紹華、國衛院主任秘書吳秀英。記者邱宜君／攝影

嗎啡是歷史悠久的止痛藥，已被人類使用超過一百年，其效果強大，在癌症末期病人的安寧療護上很常用，但副作用也相當強，也有成癮性及致命性，科學家一直致力於尋找更安全有效的強效止痛藥。國家衛生研究院今公布重大研究進展，生技與藥物研究所找到全新化合物，在小鼠實驗證實止痛作用快一倍，便秘副作用少一半，抑制呼吸程度少三成，最快三年內進入人體臨床試驗。

國衛院生技與藥物研究所所長張俊彥表示，身為一個腫瘤科醫師，深知癌症末期的疼痛控制有多重要，許多病人居家安寧，因為一直痛，都要帶著一大包嗎啡回家。然而，嗎啡所帶來的嚴重便秘，有時候最強的瀉藥也僅能緩解一些，等於用腹漲之苦去換疼痛之苦，家屬、病人都非常辛苦。

張俊彥表示，癌末病人用嗎啡，用量經常是一直往上累積，很多人不小心多吃了一些，就發生呼吸抑制，非常危險，也有不少人會就這樣慢慢吃到呼吸抑制而離世為止，因此疼痛控制與安寧療護，對醫師來說一直是很艱難議題。現在這個新藥對於腫瘤科醫師和癌症病人帶來重要希望，希望能快點上市，為病人帶來福祉。

國衛院生技與藥物研究所副研究員翁紹華表示，當藥物作用於人腦中的鴉片受體，可以強效止痛但也會有副作用，如果能同時作用於另一種「痛敏肽受體」，便能有效降低副作用。目前全世界大多是另外一種藥物去拮抗鴉片類受體的副作用。

翁紹華表示，研究人員從國衛院化合物庫中超過18萬個化合物，挑選出能夠同時作用於鴉片受體與痛敏肽受體的化合物，經過結構調整，研發超過15種先導化合物。

國衛院生技與藥物研究所副研究員葉修華以「先導化合物1M97」為例，這個台灣自主研發的全新小分子鴉片類止痛藥，用量比嗎啡少一半，止痛效果相同，但作用速度快一倍，而且便秘副作用也少一半，呼吸抑制程度較低，也比較不會造成戒斷症狀。

翁紹華表示，經小鼠實驗證實，15種先導化合物口服就有強效止痛與較低副作用，其中三種作用時間長達三小時，超過半數比嗎啡更不容易便秘。目前全世界只有台灣和德國有找到能夠同時作用於鴉片受體與痛敏肽受體的新藥，德國目前已在臨床第三期，台灣也可望於三年內進入臨床第一期。

台灣自主研發的全新小分子鴉片類止痛藥，用量比嗎啡少一半，止痛效果相同，但作用速度快一倍，而且便秘副作用也少一半，呼吸抑制程度較低，也比較不會造成戒斷症狀。圖／擷取自國衛院簡報
台灣自主研發的全新小分子鴉片類止痛藥，用量比嗎啡少一半，止痛效果相同，但作用速度快一倍，而且便秘副作用也少一半，呼吸抑制程度較低，也比較不會造成戒斷症狀。圖／擷取自國衛院簡報

生技 癌症 醫師

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