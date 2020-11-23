國衛院研發新止痛藥 與嗎啡一樣強但不易便秘且更安全

嗎啡是歷史悠久的止痛藥，已被人類使用超過一百年，其效果強大，在癌症末期病人的安寧療護上很常用，但副作用也相當強，也有成癮性及致命性，科學家一直致力於尋找更安全有效的強效止痛藥。國家衛生研究院今公布重大研究進展，生技與藥物研究所找到全新化合物，在小鼠實驗證實止痛作用快一倍，便秘副作用少一半，抑制呼吸程度少三成，最快三年內進入人體臨床試驗。

國衛院生技與藥物研究所所長張俊彥表示，身為一個腫瘤科醫師，深知癌症末期的疼痛控制有多重要，許多病人居家安寧，因為一直痛，都要帶著一大包嗎啡回家。然而，嗎啡所帶來的嚴重便秘，有時候最強的瀉藥也僅能緩解一些，等於用腹漲之苦去換疼痛之苦，家屬、病人都非常辛苦。

張俊彥表示，癌末病人用嗎啡，用量經常是一直往上累積，很多人不小心多吃了一些，就發生呼吸抑制，非常危險，也有不少人會就這樣慢慢吃到呼吸抑制而離世為止，因此疼痛控制與安寧療護，對醫師來說一直是很艱難議題。現在這個新藥對於腫瘤科醫師和癌症病人帶來重要希望，希望能快點上市，為病人帶來福祉。

國衛院生技與藥物研究所副研究員翁紹華表示，當藥物作用於人腦中的鴉片受體，可以強效止痛但也會有副作用，如果能同時作用於另一種「痛敏肽受體」，便能有效降低副作用。目前全世界大多是另外一種藥物去拮抗鴉片類受體的副作用。

翁紹華表示，研究人員從國衛院化合物庫中超過18萬個化合物，挑選出能夠同時作用於鴉片受體與痛敏肽受體的化合物，經過結構調整，研發超過15種先導化合物。

國衛院生技與藥物研究所副研究員葉修華以「先導化合物1M97」為例，這個台灣自主研發的全新小分子鴉片類止痛藥，用量比嗎啡少一半，止痛效果相同，但作用速度快一倍，而且便秘副作用也少一半，呼吸抑制程度較低，也比較不會造成戒斷症狀。