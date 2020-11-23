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68歲老菸槍日抽1包走10分鐘都累 醫師：肺阻塞要戒菸

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
台中榮中嘉義分院胸腔內科醫師戴士昕表示，及早遠離菸害，才是維護健康不二法門。圖／台中榮中嘉義分院提供
台中榮中嘉義分院胸腔內科醫師戴士昕表示，及早遠離菸害，才是維護健康不二法門。圖／台中榮中嘉義分院提供

68歲王姓老翁抽菸40年，平均每天抽掉1包菸，60歲開始出現典型「吸菸咳嗽」症狀，咳嗽時還伴有白色濃痰，甚至散步、走10分鐘就出現呼吸不順、疲憊感，經家人建議就醫檢查，呼吸道氣流受阻情形嚴重，醫師診斷為慢性阻塞性肺病、俗稱「肺阻塞」，經過數月用藥治療、情況已明顯改善。

台中榮中嘉義分院胸腔內科醫師戴士昕表示，肺阻塞是國人死亡十大死因第7位，而臺灣40歲以上人口，每100人就有近5人罹患肺阻塞，抽菸不僅容易造成慢性肺病，也會增加罹患心血管疾病、高血壓、中風的風險，吸菸與肺癌、口腔癌等癌症發生，息息相關，民眾及早遠離菸害，才是維護自己及家人健康不二法門。

戴士昕表示，慢性阻塞性肺病是因吸菸、空氣汙染等有害物質，長期刺激呼吸道，引起氣道慢性發炎疾病，且老菸槍易患此疾病，而吸菸量越大、菸齡越長，罹患肺阻塞的風險越高。

戴士昕說明，肺阻塞典型症狀包括慢性咳嗽、痰多、呼吸急促等，嚴重時甚至可聽到「咻咻咻」的呼吸音，民眾常會與氣喘混淆，另一般人感冒後，常有咳嗽痰多症狀，若症狀持續無法改善，慢性咳嗽症狀持續超過3個月，就必須提高警覺，建議至醫院胸腔內科就診，及早診斷治療。

胸腔科主任陳俊升提醒，有肺阻塞之患者，除規則接受吸入藥物治療外，首要是戒菸，部分人改抽電子菸，但電子菸是電能驅動霧化器，加熱菸液除尼古丁，可能混有丙二醇、二甘醇、可丁寧或其他香料等有害物質，將造成肺臟及其他器官傷害，也有肺纖維化風險，建議尋求醫院戒菸個管師協助。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

咳嗽 抽菸 電子菸

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