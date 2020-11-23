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腸胃鏡檢查怕痛？ 麻醉無痛免錯過黃金發現期

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院麻醉科醫師柯吉貞醫師（左一）為患者進行無痛胃鏡檢查。圖／澄清醫院提供
澄清醫院麻醉科醫師柯吉貞醫師（左一）為患者進行無痛胃鏡檢查。圖／澄清醫院提供

做腸鏡、胃鏡檢查，有些受檢民眾因緊張、抗拒，偶會發生內視鏡管和腸道「打架」的情況而影響檢查效果，但經過麻醉科醫師的居中「調解」，可以克服問題，並形成所謂的「無痛腸鏡檢查」。澄清醫院麻醉科醫師柯吉貞表示，仍然還有很多民眾不知道有此鎮靜受檢方式，而錯過腸胃檢查的黃金期，十分可惜。

一位55歲的男子第一次接受大腸鏡檢查，當腸鏡進入約20公分的長度就受不了喊停，但醫師依檢查情形告訴他未發現異常，不過也提醒他這樣長度的腸鏡只看到約3分之1的大腸情況，還有3分之2的腸段沒有檢查到，不能保證他的腸道完全沒有異狀。

柯吉貞說，傳統的大腸鏡檢查的確讓受檢民眾相當有「感覺」，檢查過程中緊張不舒服且身體躁動，自然會產生一些抗拒的動作，有如腸道和腸鏡在打架似的。輕則無法完成全腸的檢查，嚴重時還有可能傷及腸道，這也是傳統大腸鏡檢查的總量一直無法提升的原因之一。

她說，這位只檢查20公分的男子，後來再次接受無痛腸鏡檢查，在睡著沒有疼痛感的情況下，大腸鏡從肛門伸入，順利的做完了全大腸檢查，竟然在大腸末端接近盲腸的升結腸處發現癌腫瘤，男子接受了後續的醫療處置，因即時發現而預後相當良好。

另名42歲婦女因胃食道逆流忍受了20年，因怕傳統胃鏡的不舒服而不敢做檢查，只能一直靠藥物治療，最近因做了無痛胃鏡檢查後，發現胃食道逆流的病灶所在，而能對症治療，治癒這20年來的痛苦。

柯吉貞，無痛腸胃鏡檢查主要是由麻醉科醫師於檢查前先做身體評估並於檢查時全程監控，先給受檢者適量的靜脈麻醉劑注射，讓他們處於睡眠狀態接受腸胃鏡的檢查，在檢查過程中要隨時關注受檢者的呼吸狀態和生命跡象，讓執行腸胃鏡檢查的醫師有更充裕的時間做完整的判斷，這樣的無痛腸胃鏡檢查，不會讓受檢者有不舒服和精神緊張，據統計，在澄清醫院約提升20％的受檢率。

她呼籲，腸胃鏡檢查是發現大腸直腸癌和胃癌的利器，靜脈鎮靜的無痛檢查讓受檢者提升檢查效果，也不用因畏懼傳統檢查的不舒服，而錯過黃金發現期，最重要的是需要有麻醉科醫師全程監控，直到受檢者完成全程的檢查。

醫師 胃食道逆流 睡眠

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