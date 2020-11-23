今北部及東北部天氣轉涼降雨 本周兩波冷空氣來襲

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(23日)晨紅外線色調強化雲圖顯示，台灣迎風面低雲增多(左圖)，伴隨降水回波(右圖)，大台北、東半部已有局部雨。今晨冷空氣稍增強，但因「輻射冷卻」效應減弱，兩者相抵之下，各地低溫小幅下降或持平。

他說，截至5時平地最低氣溫，北部約18度(新北石門區18.3度)、中部20度(南投中寮鄉19.5度)、南部21度(高雄內門區20.7度)、東部20度(宜蘭三星鄉20.1度)。

受到東北風的影響，中央氣象局針對基隆北海岸及宜蘭地區發布大雨特報，這些區域有局部大雨發生的機率，請注意。

中央氣象局表示，今、明兩天（２３日、２４日）東北風影響，北部及東北部天氣轉涼；台灣東北部地區有陣雨，東部、東南部地區及大臺北山區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至１０級強陣風。

吳德榮說，根據最新(22日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(23、24日)兩天東北風影響，大台北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大；冷空氣不強，北台灣因雲多降雨、稍轉涼；桃園雲量增多、氣溫略降，新竹以南影響很小，中南部仍是晴朗穩定的天氣。

他表示，今日各區平地氣溫如下：北部18至23度、中部20至30度、南部21至31度、東部20至28度。週三(25日)至週五(27日)白天、東北風減弱，背風面西半部晴時多雲，氣溫略回升；迎風面東半部有局部短暫雨，大台北東側偶有零星短暫雨的機率。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週五晚再一波開始南下，桃園以北及東半部有局部雨，北台轉冷、且持績時間較長。

他說，週六(28日)晚起至下週一(30日)氣溫最低，其清晨及夜間，氣象局(公園路)將有觸及17度的機率，其他平地測站則有機率觀測到14、15度的最低氣溫。有可能是入冬以來首波符合「東北季風」定義(氣象局≦17度)的冷空氣，北台灣天氣也會有微冷的感覺。不過，模式模擬仍會持續微調，應繼續觀察。