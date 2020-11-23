健康你我他／室內開空氣清淨機 陽台廣植綠色植物

隨著空汙日趨嚴重，國人罹患肺癌有增加趨勢，如何抗空汙，我從日常生活著手。

家裡養了兩隻貓小孩，每天晨起，總得先以吸塵器清理乾淨滿地掉落的貓毛，避免四處飛揚，肆虐我敏感的鼻腔，再打開空氣清淨機運轉一番，徹底維護室内良好的空氣品質。

住家所居的大廈，面臨車水馬龍的鬧區要道，鎮日交通繁忙、廢氣四溢，便在前面陽台上，廣植綠色植物，植物的葉片能吸收有害氣體，還能產生對健康有利氣體，形成一道保護網，自己亦能享受植花種草樂趣，可謂一舉兩得。

在平常多注意媒體對空氣品質的報導，在霧霾天氣時，少開窗、少出門，也避免晨運，以免誘發心血管疾病；若是中午室外汙染緩解了，會打開窗通風，否則室内汙染可能更嚴重；烹飪時，多以蒸、煮方式，避免煎、炒、炸等產生大量油煙的作法；也減少在室内焚香、點蚊香、蠟燭、吸菸等，避免製造PM2.5汙染源。

攝取足量且多色蔬果、規律運動、控制體重、遠離菸害，定期篩檢，確實做到整合性防癌照顧肺部健康；祭祀或禮佛時，不燒金焚香，不燃放鞭炮，心香一瓣，心誠即可。外出時，戴上能有效過濾懸浮微粒的防塵口罩，保護身心健康。