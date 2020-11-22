一張圖看天氣！ 兩波東北風挾帶雨勢 周末降溫全台有感

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」表示，本周有兩波東北風影響，北部將出現兩波降雨、兩波降溫，整體來說「一場秋雨一場寒」，尤其周末這一波降溫預計是全台有感，建議民眾可以找時間整理保暖物品。

氣象局說，第一波東北風在周一、周二，桃園以北及東半部將轉為有短暫雨天氣，尤其東半部地區更可能有局部大雨發生機率。新竹以南地區位處背風面，維持晴到多雲，但沿海地區要留意強烈陣風。溫度呈現北涼南暖，北部留意20度左右低溫，中南部日夜溫差大。

周三、周四「小回暖」，這兩天將是本周最暖、天氣最穩定的時候。東半部仍然雲多、有間歇性的雨勢，其他地區大致為多雲到晴。

氣象局說，北風周五逐漸增強，北部及東半部再轉陰雨，中南部維持多雲到晴，沿海北風也增強。宜蘭及北部白天氣溫分別由周五的22、26度，下滑至周日的20、22度，周日低溫甚至只有17度。其他地區白天還算溫暖，但周六晚起到周日溫度也會下降，周日低溫將降到17至20度。

外島天氣未來一周大致不錯，只是北風較強，溫度也受到東北風影響。馬祖周一、周二17至20度，周三、周四回升，但周五起明顯轉冷，周日低溫將下探14度。