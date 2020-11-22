藻礁公投2階連署明記者會 潘忠政籲停工調查

桃園市搶救大潭藻礁行動聯盟發起「珍愛藻礁」公投，剛跨過第1階段門檻，中油第3天然氣接收站拖船本月20日在大潭電廠外海失去動力漂到岸邊擱淺事件，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政今天下午表示，明天上午將在立法院召開記者會，說明珍愛藻礁2階連署超前部署，預定12月10日前啟動公投2階段連署，不料中油工作船又擱淺大潭藻礁破壞藻礁，聯盟要求中油停工調查。

中油副總張瑞宗表示，藻礁聯盟公投，是公民權展現，中油充分尊重，至於中油拖船事件，當天進行沉箱放置，因座機絞到漁網無法發揮功能，其他拖船救援，風浪太大被吹到台電出水口，但是距藻礁、柴山多杯孔珊瑚仍有一段距離，藻礁初步控制制還好，航港局已要求相關單位等大退期現勘，現在說藻礁破壞言之過早，還是要等相關單位擇期會勘後再說。

潘忠政表示，珍愛藻礁公投補正已在本月20日審議通過，接著戶政事務所核對提案人資料，約15天資料審查後即可進入2階連署，記者會將說明環團規畫超前部署，預定下月10日前啟動公投2階連署。