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送愛至柬埔寨 綠雨傘學校愛心公益音樂會

聯合新聞網 / 台北訊
由一群熱情志工在台北益品書屋籌辦愛心公益音樂會，包含志工演唱柬埔寨民歌、吉他、古箏等樂器演出、孩童傳統舞蹈表演等等。圖／綠雨傘學校提供
由一群熱情志工在台北益品書屋籌辦愛心公益音樂會，包含志工演唱柬埔寨民歌、吉他、古箏等樂器演出、孩童傳統舞蹈表演等等。圖／綠雨傘學校提供

11月22日在台北益品書屋有場愛心公益音樂會，由一群熱情的志工所籌辦，活動內容包含志工演唱柬埔寨民歌、吉他、古箏等樂器演出、孩童傳統舞蹈表演(預錄)等等，希望透過雅俗共賞的音樂會分享這份無國界的愛心，並略盡微薄之力，攜手相伴送愛至柬埔寨。

發起人陳佳莉在2006年就已經在柬埔寨波貝邊境的都巴薩中學服務，深知偏遠鄉村仍然是沒水沒電，道路泥濘不堪。許多柬埔寨孩童缺乏教育資源，長年後職業技能不足以生活開銷，許多人活在貧困線以下。

綠雨傘學校(Green Umbrella School)是個非營利單位，在人力、水、電等各種資源都匱乏的情況下，一邊逐步培訓團隊，一邊開設基本教育、職業技能等各項課程。並在2011年開始由佳莉帶領芃諭、宥蓉、程偉等志工到柬埔寨茶膠省(ខេត្តតាកែវ)服務，協助剛興建成立的綠雨傘學校，從教室擦油漆、教導小學生英文及中文。很幸運地繼他們之後，該機構開始接收世界各地的捐款及志工支援。

活動發起人陳佳莉在創校時粉刷油漆。圖／綠雨傘學校提供
活動發起人陳佳莉在創校時粉刷油漆。圖／綠雨傘學校提供

由於新冠肺炎疫情，綠雨傘學校(Green Umbrella School)來自國外的捐款嚴重短缺，眼看經費不足就要影響到孩子們的受教權益，創辦人Sokrath向台灣發出求救訊息，因而有了這場募款音樂會。

綠雨傘學校(Green Umbrella School)創辦人Sokrath與學生們。圖／綠雨傘學校提供
綠雨傘學校(Green Umbrella School)創辦人Sokrath與學生們。圖／綠雨傘學校提供

除了幫學校募款，也希望利用這個機會跟志工朋友們分享音樂的喜悅。此次活動音樂會的主題是Imagine – the world will be as one，所要傳達的訊息就如同歌詞所說：想像所有人都活在和平中，你可以說我愛幻想，但我並非唯一懷有如此期待的人，我希望有天你能懂得，這樣世界就能一家親。

募款門票及義賣收入將捐給綠雨傘學校Green Umbrella School

綠雨傘學校官方網站：https://greenumbrella-kh.org/

線上捐款網頁：https://reurl.cc/EzNjQn

綠雨傘學校(Green Umbrella School)創辦人Sokrath遠端參與音樂會。圖／綠雨傘學校提供
綠雨傘學校(Green Umbrella School)創辦人Sokrath遠端參與音樂會。圖／綠雨傘學校提供
由一群熱情志工在台北益品書屋籌辦愛心公益音樂會，包含志工演唱柬埔寨民歌、吉他、古箏等樂器演出、孩童傳統舞蹈表演等等。圖／綠雨傘學校提供
由一群熱情志工在台北益品書屋籌辦愛心公益音樂會，包含志工演唱柬埔寨民歌、吉他、古箏等樂器演出、孩童傳統舞蹈表演等等。圖／綠雨傘學校提供
志工芃諭將綠雨傘學生作品製作成筆記本義賣。筆記左至右主題(1)百年樹人 (2)汪洋大海 (3)湄公河。圖／綠雨傘學校提供
志工芃諭將綠雨傘學生作品製作成筆記本義賣。筆記左至右主題(1)百年樹人 (2)汪洋大海 (3)湄公河。圖／綠雨傘學校提供

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