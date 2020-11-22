尋找最強樹上剪刀手 台北首辦樹木修剪武林大會

樹是城市最有效的空氣清淨機，也是為城市降溫最好的退燒藥，養成一棵大樹動輒二、三十年，但近來常見行道樹被錯誤修剪而斷頭，有的甚至連枝葉都被剪得精光，這錯誤的一刀造成綠樹肢體殘障、甚至成了枯木，寶貴的綠資源毀於一旦，都市林的安全、健康、美觀三要素全被拋諸腦後，關鍵在於修剪觀念和技術錯誤。

全台首屆樹木修剪示範賽 24日截止報名

為了扭轉樹木被不當修剪的亂象，大安森林公園之友基金會與台北市政府工務局公園路燈管理處合作，將於今年12月首度舉辦樹木修剪武林大會，透過樹木修剪手彼此切磋技術、正確示範修剪的作法，以及民眾參與，逐漸提升台灣樹木的修剪品質，同時導正以往樹木俢剪的缺失。示範賽將於11月24日16:00截止收件。（報名路徑與須知http://www.daanforestpark.org.tw/uploads/soft/201112/2-2011121K125.pdf）

大安森林公園之友基金會近年來引進日本樹木醫、美國ISA樹藝師等系統，期待透過先進國家的樹木養護技術，提升台灣樹木養護的技術與專業能力。

基金會表示，鑑於都市林木面臨不當修剪的亂象，基金會與台北、新北、桃園三個樹木主管機關共同成立這次修剪示範交流活動的籌備委員會，過程中並邀集幸町百年老樹聯盟、愛樹人協會等樹保團體，以及台北、新北兩市的樹保委員會委員研討活動規則與流程；另外也邀請農委會林業試驗所前所長黃裕星等人、樹木醫、樹藝師等專業人士組成裁判團。

激勵樹木修剪手自我提升 祭出高額獎金

基金會表示，樹木被錯誤修剪的問題根源，在於修剪目的、方法與技術錯亂，加上中央至今遲未訂頒樹藝專業人員的國家考試作法，面對從業人員素質良莠不齊的情況下，與其在每次樹木被斷頭的悲劇之後只能徒呼負負，不如整合業界力量、激勵在線上服務的修剪手自我提升，做出正向改變。

因此，基金會首度與北市公園處合作，以大安森林公園為交流競技場域，邀請全台樹木修剪手同場交流，並祭出首獎至少20萬元的高額獎金作為獎勵。

訂樹木修剪作業規範 不拿樹木當實驗品

基金會表示，這次修剪武林大會以公司或團體為單位，須具有三年以上的樹木修剪實作經驗，報名者須先通過主辦單位的資格書面審查，接著參加說明會了解活動規則和基金會訂頒的「樹木修剪作業規範」，以及一場戶外修剪的示範課程，確保參賽者清楚修剪方法、工序等活動規則。

此外，參與競技交流的團隊，賽前須逐一檢視每一棵樹木的健康狀況，提出「修剪施工計畫書」，詳列修剪目標、方式等，主辦單位審查通過後才能展開修剪，是一項修剪實力的大考驗。

基金會指出，主辦單位非常珍惜每棵樹，並非以樹木當作修剪的實驗品，因此訂出嚴謹的比賽作業流程，每個參賽團隊要在15個工作天內修剪100棵樹，由主辦單位各給付30萬元的施工費，每天現場至少有兩名評審委員監看，確保修剪品質，若發現修剪不當者，可要求立即改正或停工。

光達掃描留下紀錄 樹藝本土化重要里程碑

值得一提的是，這場樹木修剪示範賽不是專業修剪手孤芳自賞，屆時將邀請30名民眾按評分表評分，占總分30%，納入民眾對修剪成果的觀感與評價，建立民眾參與機制。

另外，每一區示範修剪的指定樹木，都將由台大森林系團隊各選出3棵特優型的成果，以光達掃描記錄修剪前後的樹木3D影像，除了清楚比較修剪前後的差異，也能長期追蹤修剪後的生長狀況，實證修剪效果。這也是台灣樹藝本土化的重要里程碑。

修剪不只是修剪 是守護都市林的起手式

基金會表示，樹木修剪的目的主要在增進公共安全、管理樹木健康、營造樹木與城市景觀的美質、保障民眾生活環境品質與權益，以及在颱風災後修復樹體缺陷等；而且也要依修剪目的不同，依樹木的生長周期、結構等，訂出妥適的修剪範圍、方法等計畫，而不是齊頭式、粗暴地砍除樹冠。

近來頻傳樹木無預警倒伏、枝幹剝落傷人奪命或毀車等意外，更凸顯修剪的重要性。基金會表示，修剪不只是修剪，在修剪前必須先做樹木的檢查和枝幹結構診斷，等同為樹木做了完整的健檢。因此，要降低樹木倒伏的風險、守護用路人的安全，須從修剪做起，這也是守護都市林一連串SOP的起手式。

修剪有原則 剪後應保持原有樹形

基金會表示，樹種不同，修剪的季節也不一樣；例如常綠樹要在春季萌芽前修剪，落葉樹就必須在休眠期修剪，才不會影響其生長。樹木的樹冠若有鳥巢或其他重要生物棲息，或有病蟲害傳播之虞等狀況，也應與主管機關討論確認後，再決定是否修剪。

至於樹木修剪幅度該如何拿捏？大原則是應該保持原有的樹形，萬萬不可施行「截幹」修剪，也就是平時常見斷頭式的錯誤修剪方式，不僅可能造成樹木因無法行光合作用或因腐朽菌入侵而死亡，即使存活，日後也會長出不定枝，恐斷落危及用路人安全。

修剪樹冠的概念也一樣，正確的樹冠修剪就像剪髮「打薄」一般，主要是疏剪枝葉，每季修剪以總葉量25%為上限，修剪完的樹高與樹冠冠幅也不改變，目的在增加樹冠的透光及透風度，並改善枝條結構，更能抵抗強風吹襲。