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四旬男暈眩耳鳴竟是「耳中風」 急採高壓氧治療

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣魏姓男子突然耳中風恐失聰，所幸及時接受類固醇藥物及高壓氧治療才逐漸恢復。圖／南投醫院提供
南投縣魏姓男子突然耳中風恐失聰，所幸及時接受類固醇藥物及高壓氧治療才逐漸恢復。圖／南投醫院提供

南投縣魏姓男子因近日容易暈眩，且覺得右耳悶脹、常耳鳴，上網查詢以為自己罹患梅尼爾氏症，未料就醫診出是「耳中風」突發性耳聾，所幸在黃金治療期內及時接受類固醇藥物及高壓氧治療才逐漸恢復，免於造成永久失聰的憾事。

衛福部南投醫院指出，該名魏姓患者年約40歲，最近老是頭暈，且覺得右耳悶悶的，像耳鳴的感覺，因為感到不適先是自行查詢，覺得應該是罹患梅尼爾氏症，所幸仍保持警覺到院就醫，經診斷發現是俗稱「耳中風」的突發性耳聾。

而「耳中風」突發性耳聾多耗發在氣溫多變的秋冬季節，院方表示，到院患者大多是出現突然察覺單耳聽力喪失的症狀，部分患者除了聽力惡化，還會合併暈眩；只不過，突發性耳聾的原因目前尚不明，可能是病毒感染又或者是血管病因所致。

針對突發性耳聾，南投醫院耳鼻喉科則表示，醫師會透過耳鏡檢查其外耳和耳膜結構是否正常，並安排聽力檢查，確認有無神經病變或腫瘤；若確認是耳中風會依患者病情安排口服、耳內類固醇治療，並且配搭高壓氧輔助治療，以改善聽力。

高壓氧中心醫師薛凱風說，高壓氧治療會安排患者在高壓氧艙內，在高於1.4大氣壓的壓力下，給予患者100%的氧氣治療。透過高壓氧治療提升血液及組織內的含氧量，改善內耳組織缺氧情形，促使循環與組織細胞修復，加速聽力的恢復。

薛也提醒，突發性耳聾得把握7天黃金治療時間，延遲治療恐導致聽力永久損失；南投醫院則呼籲，耳中風目前無明確預防方法，但保持良好生活習慣、充足睡眠與運動、避免熬夜、噪音暴露和減少使用耳機，降低壓力有助維護保健聽力。

患者 中風

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