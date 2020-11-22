圓一個生活態度 青年上班族成稻農只靠預購賣米

39歲青農莊登傑在彰化芬園鄉種植1甲多的稻田，為確保銷售穩定，每一期稻作在插秧時開放民眾預購，但種植無毒稻產量不及慣行稻作，遭許多鄰居老農質疑，但4年多來秉持信念，推廣不施肥、不用藥的種植方式，莊登傑說，務農讓他始終維持學習動力，投入農業無怨無悔。

莊登傑在芬園鄉長大，曾做過業務也在社福單位服務，5年多前辭去工作，兼職做居服員，也開始在自家果園種水果，農業素人的他起初投入許多成本整地、添購設備，卻因規模受限決定轉種稻，但他非農二代，找地耕作是最大困難，他說，老地主質疑年輕人種稻「沒賺頭」，無法簽長約，也擔心不用藥讓雜草叢生危害周邊農田，陸續接觸了10多人才租到第一塊地。

莊登傑以無毒方式種稻，控制水位抑制福壽螺生長，在稻田裡花最多時間是拔草，家人起初不贊同他務農，但歷經多年也未再阻攔，他說，不想當朝九晚五的上班族，這樣的田園生活是他所嚮往，時間調配彈性，與世無爭覺得很自在。

因資金有限，莊登傑種稻之初發起「冒險吃好米」活動，透過社群募集100名股東、每人1000元，達到10萬元開始種稻，如今種到第9期稻作，每期約可產30噸米，在插秧時開始接受消費者預購，1公斤150元，但顧客來來去去流動大，曾經有一期剩7、800公斤稻米賣不出去，整批送往校園推廣，最近又發現病蟲害嚴重，損失了約2分多地的收成，挑戰仍接連而來。

莊登傑表示，一年2期稻作約可以有50萬元收入，從耕種到銷售都是自己來，長時間包裝手部韌帶受傷，人力有限下在行銷推廣也無法面面俱到，雖有人建議他應種植高經濟價值的作物，但他認為貸款務農，被錢追著跑的模式並不是想要的生活，始終維持小面積種稻。

芬園農會總幹事黃翊愷說，莊登傑長期以來都是以網路行銷，建議他可以參加農會帶隊的市集銷售活動，親自將好的產品介紹給消費者，讓民眾更有感。