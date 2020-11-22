超微創直腸切除手術 中醫大全球教學直播

國際大腸直腸外科論壇今天在新竹風邑喜來登飯店登場，因應疫情，中國醫藥大學新竹附設醫院長陳自諒和大腸直腸外科主任沈名吟率領團隊，與中醫大附設醫院大腸直腸外科主任柯道維，昨天分別在新竹和台中透過4K影像直播方式，和美國、法國、日本、香港以及新加坡等大腸直腸外科醫師，分享「超微創無切口腹腔鏡直腸切除以及保肛、免除人工肛門手術」手術教學。

陳自諒表示，「超微創無切口創腹腔鏡直腸切除以及保肛免除人工肛門手術」是非常具有前瞻性的最新技術，只需要約幾個1至2公分的洞口，讓器械從腹腔進入，完整切除直腸，再從肛門取出腫瘤，堪稱「微創中的微創手術」。一般腔鏡手術，傷口則約5到10公分。

無切口手術的檢體是由人體的自然孔道取出，例如肛門或陰道或等，傷口更少更小更微創，病患恢復更快。此手術適用於大腸直腸腫瘤小於5公分，腫瘤位置靠近左側大腸，距離肛門不得超過30公分，而超低位直腸癌不只可免除暫時性人工肛門，更可以成功保肛。

這次教學手術直播由陳自諒和沈名吟、柯道維親自執刀，與網路科技結合，希望全球醫療業界皆能觀摩學習，見證醫療科技的進步，也讓國內的年輕醫學生觀摩學習，提升醫療技術與品質。