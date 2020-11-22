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高玩？二外？年輕人在講什麼 10大霧煞煞簡稱讓人「拳硬D」

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

好好講話很難嗎？

為講求精簡、效率，許多人講話會「簡短化」，像是我們常常聽到的台北車站「北車」、高雄捷運「高捷」、中國鋼鐵「中鋼」、台灣大學「台大」等都有專屬且通俗的簡稱。

不過隨著網路時代發達，現在連簡稱也有代溝，是不是曾遇過年輕人用簡稱對話，但你卻聽不懂的窘境，解釋之後更會讓人「拳頭硬硬der」，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查告訴你，哪些是日常生活中常見的簡稱，看看你能不能一秒反應是什麼意思！

image source：Youtube/陪沈團

簡稱

第十名 澳打

「澳打」是澳洲打工的簡稱，如果直接看字還算好聯想，但如果光是聽發音真的會讓人滿頭問號。

有網友就在PTT詢問「大家知道澳打是什麼嗎」引發熱議，許多網友不能接受的表示「四個字不能好好講嗎？」、「還以為是」、「聽起來好像在澳洲辦網球雙打公開賽」、「還以為在講離合器座」。

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image source:pixabay

第九名 運內

運內是「運動內衣」的簡稱，想得到嗎？其實許多運動品牌，會直接在標題上用簡稱敘述商品，許多網友在介紹自己的穿搭也會使用「運內」這個詞。

有部分的網友就表示，以為運內是指「捷運內湖站」，所以簡稱不解釋一下還是有可能會搞錯啦。

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image source:pixabay

第八名 言小

言小是「言情小說」的簡稱，連超高人氣的台灣演員張立昂，以及三立華劇也會在貼文中使用「言小」這個簡稱。

但對於沒聽過的網友，也會滿頭問號，甚至有網友表示，一開始聽到的時候還以為是「言承旭小時後」。

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image source:張立昂 Marcus C

第七名 德腸

雖然從字面上就可以看出是德式香腸的意思，但平時講話會用「德腸」的朋友可能會被誤以為是要講「得不償失」或是「得償所望」。

如果得不償失要簡稱好像也滿合理的，但有可能會換來「成語可不可以好好講」的回饋。

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image source:pixabay

第六名 二外

如果你是大學生你一定知道，「二外」就是第二外語的簡稱，在Dcard等大學生論壇可以常看到同學們常常用「二外」討論選課等事情。

有網友爆笑表示，是指「二次外遇嗎」、「是經歷二次意外吧」、「二件外套」，大家的解讀各有不同，也讓簡稱別有一番趣味。

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image source:pixabay

第五名 服學

「服學」意思就是服務學習，這堂高中、大學必修的課程，也是學生們最常用的簡稱之一。

服務學習顧名思義是將服務與學習相互結合的一門課程，不過許多網友表示，「根本都拿來掃地的」、「去校外做志工」，「都拿來聽講座」，但既然「服學」是必修，大家還是要好好修完唷！

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image source:FB/台灣大學

第四名 情勒

情勒就是近年很夯名詞「情緒勒索」的簡稱，女歌手田馥甄曾在網路上PO文表示，「我明白北車，也知道隱眼，但聽到情勒的時候愣了一秒」，並hashtag說四個字很難嗎，有網友表示，「情勒大概就是蘿勒的一種吧」、「情緒勒馬」、「用感情中出的羅勒」，此貼文吸引超過2000則的回應，看得出許多人對於這個新型簡稱感到很新鮮。

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image source:FB／田馥甄

第三名 生快

「生快」就是生日快樂的簡稱，且不僅中文有簡稱，HappyBirthDay在國外也可以簡稱為「HBD」，連已經是簡稱的生快，還可以再簡稱為「SK」，讓部分網友傻眼「到底是要多懶」，不過有網友認為，連祝福也用簡稱顯得很沒誠意，「好好祝福別人很難嗎？」

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image source:pixabay

第二名 高玩

喂喂喂～聽到可不要想歪了！「高玩」一詞是高端玩家的簡稱，是形容玩得很棒，技巧很熟練的人，有「高玩」也會有「低玩」，低玩就是指低端玩家。

這兩個簡稱是中國遊戲圈的用詞，會在台灣造成轟動原因是在娛樂百分百狼人殺單元帶起風潮，男藝人陳零九、邱鋒澤都是被大家公認的「高玩」。

image source：YouTube/娛樂百分百

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高玩

第一名 限動

自從IG在2016年推出「限時動態」的功能，就可以常常聽到身邊的人說「我要發限動」、「你有看到他的限動嗎？」，不過，有些網友表示「說限時還可以理解，但限動真的不能接受耶」、「限動我不行」、「限動是限制行動嗎」，看來同樣是簡稱，但網友的接受標準還是不太一樣的。

image source：IG business

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限動

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年11月21日至2020年11月19日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『常用簡稱』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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