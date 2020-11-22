周五起急降溫 專家：有機會冷到月底甚至12月初

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁指出，前兩天增強的東北季風為迎風面地區帶來了不少的降雨，溫度也轉涼，但到昨晚隨著風向轉偏東風到東南風，今天白天正好位於一個空檔，包括迎風面地區在內，幾乎全台都是晴朗穩定的好天氣。

吳聖宇說，今天雲量少、陽光明顯，溫度也將回升，北部、東北部高溫也可能來到27-28度以上，中南部可能達到30度。今晚起東北季風又將再度增強，迎風面北部、東半部又會轉為有短暫陣雨的天氣，溫度也將再度轉涼。

他說，東北季風在明天、周二會持續影響台灣，迎風面北部、東半部陰雨綿綿，其中在宜蘭到花蓮的部分地區有可能出現較大累積雨量，北台灣溫度偏涼，高溫會降到23-24度，夜晚清晨低溫在20度上下，中南部天氣不受影響，維持多雲到晴，白天高溫仍有27-29度，夜晚清晨低溫在21-23度左右，日夜溫度變化較大。

周三到周四東北季風又將進入相對減弱的空檔，宜蘭、花蓮預報上仍有短暫陣雨機會，其他地方為多雲到晴，溫度上升。

吳聖宇說，到了周五至周末東北季風再度增強，迎風面北部、東半部降雨降溫的現象再度發生，而且目前看起來下周末南下的這波東北季風強度較強，持續時間也比較久，溫度下降的幅度有可能會比較明顯，並且有機會維持到月底甚至12月初，究竟會降到幾度仍有待觀察。冷空氣南下的幅度應該會比先前的東北季風都要大一些，要多留意下周多變的天氣以及溫度的起伏。