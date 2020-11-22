高溫上看34度！ 吳德榮：明天再變天北部東部再轉雨
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北風減弱，白天各地為多雲時晴的天氣，北海岸、北部山區及東半部晚有局部短暫雨的機率；北部白天最高溫又回升至32度左右，中南部白天熱，最高溫約34、35度；各地早晚仍偏涼。北部19至32度、中部20至34度、南部22至34度、東部21至32度。
他說，明天、周二東北風影響，桃園以北及東半部再轉有雨；冷空氣還是偏弱，北台灣因雲多降雨、稍轉涼；新竹以南影響很小，中南部仍是晴朗穩定的天氣。
周三至周五白天、東北風減弱，東半部有局部短暫雨，大台北東側偶有零星短暫雨的機率，西半部則是晴時多雲，氣溫略回升。
他表示，周五晚再一波開始南下，天氣轉冷且持績時間較長；周六晚起至下周一清晨及夜間，氣象局的最低氣溫將降至17度以下，其他平地則將出現14、15度左右的最低氣溫。是入冬以來首波符合東北季風定義的冷空氣；不過，模式模擬仍會持續微調，應繼續觀察。
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