鐵道旅遊超搶手 學者示警：需不斷推陳出新

台鐵全新觀光列車鳴日號預計下月中展開試營運，元旦則會推出曙光列車，明年3月也會結合餐車推出米其林餐點。據本報掌握，易遊網、雄獅旅行社和KKday有意競標，下周得標廠商將出爐，以雄獅呼聲最高。對此，觀光學者呼籲旅行社必須推陳出新，否則熱潮褪去就會被民眾所遺忘；鐵道專家則呼籲台鐵也要改變心態，和廠商站在一起努力，才能讓乘客真正受惠跟感受鐵道旅遊。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨說，希望得標廠商能將產品標準朝精緻化跟品質化邁進，盡可能向上提升，台鐵現在缺的是高端產品，一開始設定的時候，可以把層級提高，三家旅行社在台灣有一定水準，能創造比較好產品，強化旅行業對產品包裝做法；同時也希望得標旅行社可以推出特別活動，讓一般民眾也可以體驗，做到雅俗共賞。最後該旅行社也要當領頭羊，帶動其他旅行社一同參與。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰說，不管是鐵道旅遊還是升級版的偽出國，旅遊業者都必須推陳出新，才不會因為過了熱度，或是隨著疫情趨緩，而減少其熱度，甚至被市場淘汰。民眾擁有選擇的權利，一定會去做比較跟檢視遊程。

黃正聰說，我國鐵道旅遊相較其他國家起步較晚，行程豐富度也有進步空間，但也因為較晚投入，成長性也很高，算是疫情的意外收穫，不管是哪家旅行社都可以投入鐵道旅遊，特別是環島的方式，比較能夠搶客。

黃正聰說，據他估計，易遊網做環島之星觀光列車每年可以有五億的產值，鳴日號跟藍皮烈車常態上路後，產值可能是兩倍，將是旅行社未來重要業務。

鐵道情報總編輯古庭維說，不管是哪間廠商得標都一樣，台鐵必須由上而下改變心態。台鐵的本業是運輸，如果仍維持目前消極的心態，即便得標廠商提出再好的創意，都無法順利推行。如此一來，不僅浪費廠商的想法，還會愧對社會的期待。

古庭維說，台鐵想要推廣鐵道旅遊很好，但要跟得標廠商長長久久，擁有良好且緊密的合作，就必須跳脫業主跟廠商的關係，把對方當成合作夥伴，後勤跟火車營運上盡可能做協助。唯有改掉心態上的壞習慣，讓合作有了良性循環，搭車的民眾才能真正受惠。