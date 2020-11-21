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台鐵鳴日號規畫12月中環島試營運 三旅行社搶經營權

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵全新觀光列車鳴日號預計十二月中展開環島試營運。圖／台鐵局提供
台鐵全新觀光列車鳴日號預計十二月中展開環島試營運。圖／台鐵局提供

國旅回溫，鐵道旅遊正夯，不少民眾都在期待台鐵鳴日號觀光列車、藍皮普快何時開始營運。根據台鐵初步規畫，鳴日號將於12月中巡展開環島試營運，元旦將推曙光列車，帶民眾到東海岸看第一道曙光，也為即將到來的2022鐵道旅遊年打響第一砲；新版藍皮普快列車則目標明年4月上路。

由於國際疫情持續嚴峻，鐵道旅遊也成為各大旅行社欲搶食的大餅，根據本報掌握，除了獨霸台鐵20年的易遊網來勢洶洶外，雄獅旅行社跟KKday也參與角逐，其中又以雄獅呼聲最高。多家旅行社也表態，不管是誰得標，都會積極爭取合作。

台鐵表示，相關標案遴選內容正按規定簽報中，預計本周公布得標業者。相關開行計畫將與得標業者研商確定後，再另行公告說明。

實際上，台鐵日前針對鳴日號和藍皮普光經營權進行資格標評選，雄獅旅行社由董事長王文傑親自報告，易遊網同樣由董事長陳甫彥帶隊，KKday則派出執行長陳明明應戰，顯見旅行社對台鐵全新觀光列車的重視。

據了解，呼聲最高的雄獅，花半年時間準備，包含餐點設計、車站規畫等；易遊網則祭出跨時代的想法，讓台鐵觀光列車有打世界盃的能力；KKday希望能將台灣觀光產業帶到國際。

先前表態有意爭取營運的鳳凰旅行社表示，不管誰拿到合約都會採合作機制，希望資源能共享，共同經營這塊國旅大餅，度過嚴峻疫情。經營鐵道遊程九年的大鷹旅行社也說，會積極爭取跟得標廠商合作，共同推廣鐵道旅遊。

根據台鐵初步規畫，得標旅行社可運用16輛鳴日號列車，包含吧台車、客廳車、商務車，餐車及備餐車，另於明年第一季（3月）與君悅飯店合作，推出米其林列車。藍皮列車則可運用13輛。

至於開行的頻率，台鐵美學小組成員建議，鳴日號每周開行一列次，凸顯其稀有性，也跟易遊網現行環島列車區隔市場。

鳴日號由七〇歲的莒光號改頭換面而成，沉穩黑色搭配鮮明橘色，呈現尊榮質感。其中最為人期待的便是尚未曝光的餐車，內裝豪華，分為28和26人座，其中26人座配有圓形沙發座，也有一排8人座，相當高級。

至於原先馳騁於南迴線、擁有「解憂列車」美譽的藍皮普快列車，也正在進廠改造，除了盡可能恢復普快車原貌外，內部設備也優化，其中廁所改為真空式馬桶是一大亮點。

鳴日號吧檯車。圖／台鐵局提供
鳴日號吧檯車。圖／台鐵局提供
台鐵全新觀光列車鳴日號預計十二月中展開環島試營運。圖／台鐵局提供
台鐵全新觀光列車鳴日號預計十二月中展開環島試營運。圖／台鐵局提供

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