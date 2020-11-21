憨兒作畫揮灑生命色彩 育成基金會比賽奪獎

育成社會福利基金會連續12年舉辦心智障礙者繪畫比賽，今更盛大頒獎典禮，70位得獎者分別從高雄、彰化、新竹、台中等地被上參與，勇奪青少年組第一名的戴宇瑄，去年首度參賽就拿下第三名，今年更挺進第一；兒童組第三名的洛宜，則是越挫越勇，每天作畫3小時，歷時近3個月畫出滿意作品，70名天使們的作品皆展現了他們的純真筆觸與創意。

育成基金會說，綜觀12年來超過6000多幅作品，發現心智障礙者雖然無法完整表達所看、所聽或所想事物，但可以透過繪畫充分抒發情感與夢想，也開啟大眾理解心智障礙者的視窗。育成基金會董事長陳節如表示，今年上半年的徵稿件數再創新高，收到600多件畫作，很高興看到來自全台灣的心智障礙畫家們透過創作彩繪出夢想世界，每年舉辦的繪畫比賽與巡迴畫展，也吸引了數十萬的觀賞人次，建構出愛與藝術的溝通平台。

今年勇奪青少年組第一名的戴宇瑄，患有智能障礙，雖口語能力較弱，但在學校一直是老師的小幫手，熱情協助同學，宇瑄去年初次參賽就拿到第三名，今年更獲得第一。媽媽說，宇瑄跟老師討論主題後，居然畫出了街道上行人漫步雨中的美麗時刻，驚艷眾人。

來自高雄的洺宜，患有中度自閉症，在小學擔任美術老師的媽媽，從洺宜六歲時，就一路陪伴她接觸特殊藝術教育，媽媽看到在學校被稱「台灣阿信」的洺宜總是很努力，勉勵她盡力而為，今天比昨天進步就好。今年為了參賽，洺宜每次一畫3小時，畫了兩、三個月，終於畫出了幫媽媽慶祝母親節的溫馨情景，勇奪兒童組第三名。