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巴義慈神父復振泰雅語言文化 原民會追頒3等獎章

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
為表彰巴義慈神父對泰雅族語言文化保存與發展的貢獻，原民會今於巴神父追思彌撒追頒三等原住民族專業獎章。圖/原民會提供
為表彰巴義慈神父對泰雅族語言文化保存與發展的貢獻，原民會今於巴神父追思彌撒追頒三等原住民族專業獎章。圖/原民會提供

為表彰巴義慈神父對泰雅族語言文化保存與發展的貢獻，原民會今於巴神父追思彌撒追頒三等原住民族專業獎章，並由所屬天主教方濟會中華會省會長禹成勳神父代為受領。

原民會副主委谷縱.喀勒芳安表示，巴義慈神父致力於保存、傳習、推廣原住民族語言文化，輔導、增進原住民族生計與福利，貢獻巨大，他列舉巴神父的事蹟，包括成立合唱團推廣傳統語言文化、成立工作室傳承泰雅文化、出版泰雅語文著作「泰雅爾語文法」、「泰雅爾語研習初級本教材」等，更廣復興區12間教堂採用泰雅語標語，建置族語使用環境，並歷經8年完成「泰雅族母語感恩祭典經本」翻譯工作、發表論文提出泰雅織布中「存有文字」重大發現，引起學術界注目。

原民會說，巴神父同時也從事輔導及增進原住民族生計與福利工作，如開辦原住民婦女裁縫班、成立幼稚園、仁愛診所、創建復興區儲蓄互助社、規劃復興分堂做為初中學生宿舍提供免費食宿，巴神父對原住民族社會發展的卓越貢獻，足堪國民楷模。

為肯定巴義慈神父對原住民族語言、文化及原住民族事務推動及保存的貢獻，原民會依據「原住民族委員會專業獎章頒給辦法」規定追頒原住民族三等獎章。

原住民 神父 語言

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