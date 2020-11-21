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台南科大重機展 3千多車友響應場面壯觀骨董車吸睛

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南科大重機展3千多車友響應場面壯觀。記者周宗禎／攝影
台南科大重機展3千多車友響應場面壯觀。記者周宗禎／攝影

台南應用科大運動休閒系15個學生花了半年時間籌備，克服困難找來台中以南20多車隊，今天舉辦重型機車展，全台各地3000多車友齊聚交流，場面壯觀。現場展出40多輛近百年前、二次大戰至今珍貴老車、邀請重機配件、改裝業者與車模到場，吸引許多民眾參觀。

活動承辦人運休系學生趙秋桐說，去年學長克服萬難開辦，今年是傳承精神，籌備近半年，很感謝台南市「哈哈哈車隊」全力協助聯繫各大車隊，號召重機同好展示珍藏骨董車。

他說，班上15名同學分頭找相關廠商參與、贊助，運用學到的知識來舉辦大型活動，過程得以作為專題內容，請來系上老師蔡金霖指導，從活動發想規畫、協調各參與單位到意見表達，對未來投入職場大有幫助。辦重機展，也能一窺各大車隊不同的車隊文化，希望能讓更多民眾了解重機文化，老車歷史。

會場可見許多中老年車友，有些已是滿頭白髮，72歲哈哈哈車隊資深車友邱火明說，接觸重機已50多年，參與過程充滿樂趣，讓人充滿活力不覺年老。

車友陳文泰說，20年前車友揪團，最初以哈雷愛好者為主，4年前成立社團，車友經常環島。他在台南市東區經營汽車維修廠，接觸重機30年，28年前由修老車前輩邱火明引領，研究老車維修。

78歲台中車友謝松厚說，退伍後就接觸重機，因專長農機維修，重機也自己維修。他去年還騎BMW知名骨董車R60環島，車隊有BMW車友20多人，明年台南科大辦重機展找他還會來，下午活動結束要挑戰走台3線經嘉義山路回台中。他說，騎重機很開心，人不會變老。

台南科大重機展3千多車友響應場面壯觀，展出各式骨董車吸睛。記者周宗禎／攝影
台南科大重機展3千多車友響應場面壯觀，展出各式骨董車吸睛。記者周宗禎／攝影
台南科大重機展3千多車友響應場面壯觀。記者周宗禎／攝影
台南科大重機展3千多車友響應場面壯觀。記者周宗禎／攝影
台南科大重機展3千多車友響應場面壯觀，展出各式骨董車吸睛。記者周宗禎／攝影
台南科大重機展3千多車友響應場面壯觀，展出各式骨董車吸睛。記者周宗禎／攝影
台南科大重機展3千多車友響應場面壯觀，展出各式骨董車吸睛。記者周宗禎／攝影
台南科大重機展3千多車友響應場面壯觀，展出各式骨董車吸睛。記者周宗禎／攝影
台南科大重機展，展出各式骨董車吸睛。記者周宗禎／攝影
台南科大重機展，展出各式骨董車吸睛。記者周宗禎／攝影
台南科大重機展3千多車友響應。記者周宗禎／攝影
台南科大重機展3千多車友響應。記者周宗禎／攝影
台南科大重機展3千多車友響應場面壯觀，展出各式骨董車吸睛。記者周宗禎／攝影
台南科大重機展3千多車友響應場面壯觀，展出各式骨董車吸睛。記者周宗禎／攝影
台南科大重機展，資深車友帶來骨董車吸睛。記者周宗禎／攝影
台南科大重機展，資深車友帶來骨董車吸睛。記者周宗禎／攝影
台南科大重機展3千多車友響應場面壯觀。記者周宗禎／攝影
台南科大重機展3千多車友響應場面壯觀。記者周宗禎／攝影

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