疫情衝擊險斷炊 他退勞保、花老本 撐兒子學音樂
王月蘭慈善基金會設立的月蘭獎今年頒發17名優秀學童每人10萬元。獲獎的鋼琴小神童林暉恩，家庭經濟收入因疫情衝擊險斷炊，爸爸更在10月突發心肌梗塞，只能在家休養，疼愛暉恩的爸爸說，「孩子都沒放棄了，爸爸也要咬緊牙根」，動用老本、退掉勞保，也要讓暉恩繼續學音樂，10萬元對暉恩一家而言猶如雪中送炭。
王月蘭慈善基金會為宏仁集團總裁王文洋以大媽之名創辦，近10年來扶助逾千名弱勢學童，去年首度開辦月蘭獎，今年則擴大舉辦，頒發17位優秀品德的清寒學童，每人獲得10萬元，共發出170萬元獎助學金，減輕他們在求學階段的經濟負擔，避免因外在影響而中斷學習。
就讀敦化國小音樂班的林暉恩，自幼就展現音樂天份，今年更在台北卓越國際鋼琴大賽決賽以90.66分獲特優第一名。暉恩爸爸笑說，暉恩有時候手感一來，摸琴摸到晚上11、12點，鄰居報警、警察上門是家常便飯，他更為此多添購了一台6萬多元的電鋼琴，降低音量。
身為計程車駕駛的暉恩爸爸，今年受疫情衝擊，收入只剩下原本的3成，加上10月底突發心肌梗塞，緊急開刀手術後才撿回一命，暉恩爸爸目前只能先在家休養。他坦言，孩子音樂家教學費每月1萬多元，曾想過暫停家教，但看到暉恩對鋼琴的熱愛，「孩子都沒放棄了，爸爸也要咬緊牙根！」
另一名獲獎的台東縣太平國小羅瑜柔，排行老大的她是家庭支柱，幫忙照顧身障的大弟，泡奶、洗澡、換尿布都不成問題。
身材高大、性格害羞的瑜柔，小二加入柔道隊，每天清晨5點多起床，6點半到校，準備7點的晨操，瑜柔說，冬天早上離開溫暖被窩最是辛苦。173公分的瑜柔，一開始也因身材比同學高大，還不會控制力道，常不小心弄傷對手，惹得同學們不敢與她練習，所幸教練教會她學會以柔克剛，瑜柔才逐漸適應。
「媽媽說，決定了就不能半途而廢！」瑜柔回憶，小三的時候因課業繁重，曾萌生放棄柔道的念頭，也曾發高燒上場對戰，全身無力之下打敗對手，她說，她謹記媽媽的教誨，任何時候都不輕易放棄。今年在全國中正盃奪下重量組冠軍的她，目標是成為柔道國手，日後代表國家參加奧運。
王文洋表示，拉需要幫助的孩子一把，是大媽再三期許回饋社會的心願，轉眼間王月蘭慈善基金會已成立近10年，大媽灑下的慈善種子也日漸成長，回想當日基金會認養的榮民遺孤探視大媽，她臉上浮現的溫暖笑容，至今仍深印腦海，讓他更加堅定發揚大媽關懷弱勢、作育英才的精神。
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