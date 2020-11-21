快訊

金馬57／打敗金玄彬、戴立忍 納豆奪最佳男配角

軍方證實確認失聯F-16黑盒子位置 天氣許可將打撈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊險斷炊 他退勞保、花老本 撐兒子學音樂

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
獲頒月蘭獎10萬元獎助學金的林暉恩，從小展現音樂天分，暉恩爸爸(右二)即便在家庭經濟困頓之下，也咬牙苦撐，繼續支持孩子的音樂夢。記者葉冠妤/攝影
獲頒月蘭獎10萬元獎助學金的林暉恩，從小展現音樂天分，暉恩爸爸(右二)即便在家庭經濟困頓之下，也咬牙苦撐，繼續支持孩子的音樂夢。記者葉冠妤/攝影

王月蘭慈善基金會設立的月蘭獎今年頒發17名優秀學童每人10萬元。獲獎的鋼琴小神童林暉恩，家庭經濟收入因疫情衝擊險斷炊，爸爸更在10月突發心肌梗塞，只能在家休養，疼愛暉恩的爸爸說，「孩子都沒放棄了，爸爸也要咬緊牙根」，動用老本、退掉勞保，也要讓暉恩繼續學音樂，10萬元對暉恩一家而言猶如雪中送炭。

王月蘭慈善基金會為宏仁集團總裁王文洋以大媽之名創辦，近10年來扶助逾千名弱勢學童，去年首度開辦月蘭獎，今年則擴大舉辦，頒發17位優秀品德的清寒學童，每人獲得10萬元，共發出170萬元獎助學金，減輕他們在求學階段的經濟負擔，避免因外在影響而中斷學習。

就讀敦化國小音樂班的林暉恩，自幼就展現音樂天份，今年更在台北卓越國際鋼琴大賽決賽以90.66分獲特優第一名。暉恩爸爸笑說，暉恩有時候手感一來，摸琴摸到晚上11、12點，鄰居報警、警察上門是家常便飯，他更為此多添購了一台6萬多元的電鋼琴，降低音量。

身為計程車駕駛的暉恩爸爸，今年受疫情衝擊，收入只剩下原本的3成，加上10月底突發心肌梗塞，緊急開刀手術後才撿回一命，暉恩爸爸目前只能先在家休養。他坦言，孩子音樂家教學費每月1萬多元，曾想過暫停家教，但看到暉恩對鋼琴的熱愛，「孩子都沒放棄了，爸爸也要咬緊牙根！」

另一名獲獎的台東縣太平國小羅瑜柔，排行老大的她是家庭支柱，幫忙照顧身障的大弟，泡奶、洗澡、換尿布都不成問題。

身材高大、性格害羞的瑜柔，小二加入柔道隊，每天清晨5點多起床，6點半到校，準備7點的晨操，瑜柔說，冬天早上離開溫暖被窩最是辛苦。173公分的瑜柔，一開始也因身材比同學高大，還不會控制力道，常不小心弄傷對手，惹得同學們不敢與她練習，所幸教練教會她學會以柔克剛，瑜柔才逐漸適應。

「媽媽說，決定了就不能半途而廢！」瑜柔回憶，小三的時候因課業繁重，曾萌生放棄柔道的念頭，也曾發高燒上場對戰，全身無力之下打敗對手，她說，她謹記媽媽的教誨，任何時候都不輕易放棄。今年在全國中正盃奪下重量組冠軍的她，目標是成為柔道國手，日後代表國家參加奧運。

王文洋表示，拉需要幫助的孩子一把，是大媽再三期許回饋社會的心願，轉眼間王月蘭慈善基金會已成立近10年，大媽灑下的慈善種子也日漸成長，回想當日基金會認養的榮民遺孤探視大媽，她臉上浮現的溫暖笑容，至今仍深印腦海，讓他更加堅定發揚大媽關懷弱勢、作育英才的精神。

獲頒月蘭獎獎助學金的羅瑜柔是家中支柱，媽媽的得力助手，她的目標是成為柔道國手，前進奧運。記者葉冠妤/攝影
獲頒月蘭獎獎助學金的羅瑜柔是家中支柱，媽媽的得力助手，她的目標是成為柔道國手，前進奧運。記者葉冠妤/攝影

柔道 疫情 心肌梗塞

延伸閱讀

財股一週／史上最高！理專A走近3億 黃立成出售17LIVE全數股權

勞保分級表修正 影響395萬人

勞保分級表新版本110年上路 影響288萬人

科技大廠工程師6萬薪月加班100小時 過勞心肌梗塞猝死

相關新聞

口罩實名制新制拍板 14天10片每片降價至4元

口罩實名制新制拍板，14天可買10片，每片價格從原本的5元，降至4元，總價40元，比現在一次9片，要價45元還要低，新制...

宜蘭豪雨！ 新北花蓮大雨 北部及東北部稍涼

中央氣象局發布豪雨特報，東北風影響，易有短時強降雨，今天宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生，新北市及花蓮縣有局部大雨發生的機率，...

短期中南部不易降雨 水情依然十分嚴峻

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁指出，隨著東北季風逐漸增強，昨天晚間在迎風面的東北部、東...

台中男打流感疫苗罹罕見疾病 1個月治療狀況漸改善

台中市豐原區51歲林姓男子，上月10日在診所接種流感疫苗，10天後陸續出現手腳發麻、四肢無力、自律神經失調、呼吸急促困難...

嘉南停灌恐成定局 補償包含農民及上下游業者

嘉南地區一期稻作若在下週三前無大量降雨，停灌恐成定局，農水署署長蔡昇甫今天指出，已經擬定好相關補償措施，包含農民及上下游...

鋼琴家周善祥捨日本巡演 來台演出配合隔離14天

遵守台灣防疫14天規定，鋼琴家周善祥（Kit Armstrong）日前取消與日本讀賣交響樂團合作在內的數場音樂會巡演，將...

六福村打造白色童話耶誕村 28日開始邀民眾入園賞雪

六福村今年引進原汁原味歐洲童話，精心打造全台最盛大的飄雪耶誕村，從28日開始到明年1月3日，將園區以「童話耶誕」為主，布...

疫情衝擊險斷炊 他退勞保、花老本 撐兒子學音樂

王月蘭慈善基金會設立的月蘭獎今年頒發17名優秀學童每人10萬元。獲獎的鋼琴小神童林暉恩，家庭經濟收入因疫情衝擊險斷炊，爸...

助失智長者回家、服務親切 公車司機獲選優良駕駛

「公車友善心運動」推行多年，每年都會選出優良駕駛進行表揚，今年還在網路上票選前三名的人氣優良駕駛。入選人氣優良駕駛的郭仁...

開大刀後一樣可當運動猛男？ 醫：阿諾史瓦辛格是例證！

58歲陳姓公車駕駛今天分享，他喜愛運動，今年6月接受傳統開胸手術，胸部、左手各有一條25公分長傷疤，他在術後滿3個月後，...

糖尿病防治新思維 聯新國際醫院整合慢性病照護

糖尿病是國人十大死因第5位，發生率及盛行率逐年攀升。據統計全台糖尿病患超過200萬人，以第二型居多，大約每10人就有1人...

吳濁流文學獎今頒獎 何郁青奪短篇小說、現代詩雙首獎

由吳濁流文學獎基金會辦理的吳濁流文學獎，與新竹縣吳濁流文藝獎合併後首度舉辦的「吳濁流文學獎」，今天在新竹縣新埔鎮的吳濁流...

熱門新聞

口罩實名制新制拍板 14天10片每片降價至4元

台鐵鶯歌=桃園間驚傳死傷事故 雙向列車延誤

台鐵司機猛男桌曆 利用跑車空檔狂健身

超大杯！好市多北台中店熟食區見「獨賣霜淇淋」吃完一口秒被驚豔

緋紅雪花、星空雪花來了！中衛耶誕口罩 這5通路買得到！

驚！全身無力以為小感冒 20餘歲女竟腦中風

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。