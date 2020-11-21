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台人視網膜剝離率全球之冠 主因孩童近視比例高

中央社 / 台北21日電

台灣視網膜剝離比率全球之冠，孩童近視率高是主因。據統計，國內光是大班學童近視率就近1成，以每年增加1成速度攀升，小六近視率已達8成，醫師呼籲父母正視孩童近視問題。

全球近視患者超過26億人，隨3C產品適用率提高，恐加速近視引發的病變、失明風險，中華民國眼科醫學會今天舉辦「近視高峰會」，邀集各界專家共商解決之道。

根據國民健康署統計，國內大班學童近視率將近1成，此後每增加一年級，近視率就再往上升1成，到了國小6年級，學童近視率已高達7至8成。

高雄長庚醫院眼科近視防治中心主任吳佩昌今天表示，台灣近視率不僅高居全球之冠，視網膜剝離比率也高居全球第一，近視年齡過早是主因，兒童罹患近視的年齡越低，度數增加的速度越快，失明風險也就愈高，控制近視務必及早做起。

吳佩昌說，7到10歲是孩童視力發育第一個高峰期，正是台灣孩子開始長時間閱讀、盯螢幕的時期，近距離用眼會使睫狀肌長期處於收縮狀態，導致兩眼過度內聚、眼軸增長，最終導致永久近視。

國健署2013年至2015年委託高雄長庚醫院眼科團隊，針對全台共1000多名7到8歲的低年級小學生進行近視介入研究，結果顯示每週室外活動至少11小時，可以減少近視發生率及度數增加，只要力行下課時間教室淨空，就能有效抑制近視度數增加。

不過，台灣健康促進學校協會理事長陳富莉指出，台灣教育界、醫界缺乏連結，很多老師、家長追求升學率，要求學生利用下課時間寫作業，下課教室淨空這件事看似簡單，實際執行卻困難重重。

若學童在校視力健檢發現近視，學校雖會開出視力矯正回條，要求家長帶孩子到眼科門診求診，但回條上全是密密麻麻的文字，很多家長看也不看，純粹回診簽名了事，恐讓重要的衛教流於形式，與會專家呼籲政府有所作為，別讓台灣變成近視王國。

近視 視力 失明

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