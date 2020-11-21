助失智長者回家、服務親切 公車司機獲選優良駕駛

「公車友善心運動」推行多年，每年都會選出優良駕駛進行表揚，今年還在網路上票選前三名的人氣優良駕駛。入選人氣優良駕駛的郭仁偉說，他遇到一位年約80歲的老伯，一上車就拿出身分證，讓他直覺乘客應有失智問題，因此協助老伯通知警方，老伯才安全回到家中。

北市交通局、公運處及靖娟兒童安全文教基金會今舉辦「109年度優良駕駛頒獎典禮」，由副市長黃珊珊頒發150名入選的優良駕駛。其中，三重客運郭仁偉、大南汽車陳信義，以及淡水客運陳建瑋經網路票選為前三名人氣優良駕駛。

郭仁偉擔任公車司機8年，目前服務221路線。他曾遇到疑似罹患失智症的80歲老伯，從蘆洲捷運站牌上車，但一上車就拿出身分證，郭仁偉看了證件上住址，發現老伯原來住土城。

「蘆洲沒有一輛公車有到達土城。」郭說，他很疑惑老伯是怎麼到達蘆洲的，且一般人上車也不會主動提供身分證，老伯的反應和一般人不同，也有點語焉不詳，因此進一步問老伯是否要回家。「老伯以為上錯車，打算要下車」，郭請老伯等一下，接著通知警方，最後由警方協助老伯順利回家。

在淡水客運服務1年多的陳建瑋，目前是682路線的駕駛。陳說，會踏入這行，是「當初覺得公車司機滿帥的」，還打趣說「其實有點後悔，因長時間坐著，體重會慢慢增加」。

682行駛八里到社子，陳建瑋說，剛好是老人家買菜的路線，比較親切熱情，讓他有回到家的感覺，大家上下車都會和他打招呼。

陳信義則是三位人氣優良駕駛中年紀最年長的，已有15年公車駕駛經驗。他說，服務乘客、親切互動是優良駕駛的必要條件。