開大刀後一樣可當運動猛男？ 醫：阿諾史瓦辛格是例證！

58歲陳姓公車駕駛今天分享，他喜愛運動，今年6月接受傳統開胸手術，胸部、左手各有一條25公分長傷疤，他在術後滿3個月後，積極安排運動計畫，現在術後5個月，保持天天運動好習慣，重訓、游泳、慢跑樣樣來，還參加田中馬完賽。

台中榮總心臟外科醫師吳詠斯說，很多認為傳統開胸手術後帶來運動不便或復健遙遙無期，但現在運動醫學觀念進步，外國像最近完成第三次心臟手術的好萊塢動作片男星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegeer）、國內像陳姓病患，歷經傳統開胸的大手術，術後可以循序漸進、在醫師評估後運動，也可以在專業人士陪同下進行重量訓練和有氧訓練，有助改善術後的生活品質。

陳姓駕駛說，他有高血脂病史，平時熱愛運動，但今年初運動越來越力不從心，甚至喘不過氣，就診發現是三條冠狀動脈狹窄都超過70%，心臟灌流不足所致，考量身體狀況，且還有運動需求，在今年6月接受冠狀動脈繞道手術。

陳姓駕駛術後一周順利出院，配合復健，在術後滿三個月時，積極安排運動計畫。他說，術後妻子陪伴復健、運動，加上醫師叮囑，目前術後五個月，他養成每天運動一小時以上的好習慣，可以慢跑10公里，完成專業健身教練指導的重量訓練項目，游泳1000公尺，日前還完彰化縣田中馬10公里的賽程。