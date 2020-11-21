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律師團隊訴訟大忽悠 這些謠言連川普也信？

元旦起實名制口罩2週可買10片 每片5元降至4元

中央社 / 台北21日電
實名制口罩示意圖。記者陳雨鑫／攝影
實名制口罩示意圖。記者陳雨鑫／攝影

食藥署署長吳秀梅今天證實，未來實名制口罩將由廠商統一分裝，並從現行2週9片增至10片，每片從新台幣5元降至4元，有別目前45元只能買到9片，未來40元就能買到10片，預計元旦上路。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情平穩，口罩庫存超過6億片以上，貨源也相當穩定，政府研擬放寬實名制購買片數，並由廠商統一包裝，分送至藥局等通路販售。

衛生福利部食品藥物管理署署長吳秀梅今天下午接受媒體電訪時表示，國內醫用口罩產量大增，目前日產量高達3500萬片，正在研議由廠商統一包裝，出貨至各大實名制通路，降低藥局、超商人力分包的辛勞。

吳秀梅另指出，因應口罩原料、生產成本降低，未來實名制口罩購買量將從現行2週9片增至10片，每片價格則從5元降至4元。換言之，目前民眾到實名制通路購買口罩時，花45元只能買到9片，未來只要花40元就能買到10片。

吳秀梅指出，這項新措施預計明年元旦全面上路，成人及兒童口罩都適用，目前正在調查廠商是否趕得及在明年元旦前讓包裝機上線。至於實名制口罩政策將實施至何時，吳秀梅說，將由指揮中心視疫情狀況統一做出決定。

口罩 實名制 疫情

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