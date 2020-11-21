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溫差變化大、未按時服藥 南投醫院急性氣喘病患增兩成

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院胸腔科主任施志宏提醒氣喘患者，氣溫變化大更要按時服藥，以免引發急性氣喘。圖／南投醫院提供
南投醫院胸腔科主任施志宏提醒氣喘患者，氣溫變化大更要按時服藥，以免引發急性氣喘。圖／南投醫院提供

隨著溫差變大，容易誘發氣喘發作，南投醫院近期氣喘就醫門急診患者上升二成。醫師說，不少氣喘患者未按時服藥，正確吸藥及按時返診，才導致急性氣喘發作，提醒患者一定要按時服藥，免得氣喘惡化。

南投醫院胸腔科主任施志宏說，一名30歲男病患近日氣喘頻頻發作，嚴重咳嗽甚至無法睡覺，影響工作和生活。經詢問，原來他擔心吸入型藥物含有類固醇，會造成月亮臉、虎背熊腰等副作用而不敢一直使用。施志宏強調吸入型藥物類固醇含量很少，而且在醫師指示下，不會有安全疑慮，男患者配合醫師指示用藥之後，氣喘明顯改善。

施志宏說，氣喘是常見慢性疾病，與遺傳、環境有關。當氣喘急性發作，會出現咳嗽、呼吸困難、喘鳴聲、胸悶、多痰等症狀。除了天氣變化，未按時服用吸入型藥物也是病情惡化的原因，嚴重恐插管治療，呼籲患者應按時用藥。

氣喘患者規律及正確用藥，可以有效預防氣喘急性發作的。呼吸治療師也表示，門診衛教時發現許多患者擔心藥物副作用而未按時服藥之外，還有吸入藥物方式不正確，呼吸治療師強調藥物使用技巧很重要，若吸入型藥物技巧使用正確，治療效果會事半功倍。

醫師也建議氣喘患者應清淡飲食，避免酒精、辣椒等刺激性食物，減少接觸過敏原，並且定期返診，配合醫囑，規律服藥，控制病情。

氣喘 患者 醫師

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