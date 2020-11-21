短期中南部不易降雨 水情依然十分嚴峻

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁指出，隨著東北季風逐漸增強，昨天晚間在迎風面的東北部、東部已經陸續開始下起雨來，部分地區雨勢較大，降雨達到大雨等級，北台灣溫度也有下降轉涼的趨勢，配合偶爾吹來的陣風，秋冬季節濕濕涼涼的感受再度出現，也正式告別前幾天溫暖的秋老虎天氣。

吳聖宇說，預期今天白天期間東北季風仍較強，帶來海面上的水氣，因此在迎風面地區持續有下雨機會，其中在東北角、宜蘭以及花蓮沿海有局部較大雨勢，過了桃園以南的西半部地區天氣相對穩定，仍是多雲到晴的天氣型態。

北台灣的溫度仍較涼，白天高溫僅25-26度左右，夜晚清晨低溫也只有20度左右，濕濕涼涼的感受較明顯，中南部以及花東地區越往南越溫暖，高溫仍可達27-28度以上，南部甚至仍有30度高溫機會，夜晚清晨低溫21-23度，南來北往的溫差比較大。

他說，明天東北季風會稍減弱，白天期間有個短暫的空檔，東北部、東部預期仍有些局部短暫陣雨，降雨量會明顯減少，其他地方則為多雲到晴，北台灣白天高溫也將略為回升1-2度，到26-28度，中南部及花東地區高溫有28-30度。

不過很快到了明晚，東北季風又會再度增強，並且持續到下周一、周二，迎風面地區降雨又將增多，並且有發生局部較大雨勢的機會，溫度也會再度轉涼。他說，這幾次東北季風都跟中南部沒有關係，天氣維持穩定，溫度變化也不大，算是非常典型的秋冬季節分布型態。

吳聖宇說，下周目前來看仍是受東北季風主宰的天氣類型，季風有增強、減弱的周期性變化過程，迎風面北部、東半部地區天氣變化較大，溫度也有所起伏，背風面中南部大致都是穩定的天氣，變化不明顯，短期間內中南部應該不容易有降雨的現象，水情依然十分嚴峻，要持續節約用水。