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「低頭」也是一種傷害！醫師：這3種姿勢易椎間盤突出

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師楊宗熹指林姓病患腰椎椎間盤突出，造成急性下肢麻痛。圖／中山附醫提供
醫師楊宗熹指林姓病患腰椎椎間盤突出，造成急性下肢麻痛。圖／中山附醫提供

60歲林姓男子因長年搬重物，一個月前出現下背痛，伴隨從左臀麻痛到腳，就醫確診是椎間盤突出，經由手術治療，緩解疼痛。中山醫學大學附設醫院神經外科醫師楊宗熹臨床觀察，常彎腰搬重物、長時間彎腰、低頭工作等，易造成椎間盤突出，提醒民眾注意防範，建議患者應接受醫師診治，別亂整骨、整脊，以免造成永久性的神經損傷。

楊宗熹說，林姓病患經檢查發現，腰椎第5節薦椎第1節滑脫，腰椎第3、4、5節左側椎間盤破裂突出，壓迫到神經根，才會導致下肢疼痛。接受醫師建議施行腰椎第3、4、5節左側椎間盤部分切除手術，以及腰椎第5節薦椎第1節椎間融合固定手術，術後疼痛獲緩解，住院5天後順利出院。

楊宗熹說明，椎間盤是指連結每一節脊椎的軟骨，當椎間盤的纖維環因為磨損、退化及水分流失、外力的撞擊，出現鬆弛或裂縫，導致裡面的髓核向外突出，即形成所謂的椎間盤突出。

他臨床觀察發現，常見的椎間盤突出原因，包括彎腰搬重物、長時間彎腰、低頭工作等姿勢不良，或是因瞬間突發的受力過重，如激烈運動或車禍外傷等。

楊宗熹說明，椎間盤突出壓到脊髓或神經根，造成脖子痛、腰痛、手麻腿麻、上肢疼痛、坐骨神經痛，頸椎壓迫嚴重還會四肢無力，腰椎壓迫嚴重會有大小便失禁或滯留，下肢無力等。

楊宗熹表示，椎間盤突出疼痛期先以平躺休息為主，避免彎腰或劇烈運動，平時需養成正確的姿勢，以及訓練核心肌群，增加腰椎穩定性、減輕椎間盤壓力。嚴重椎間盤突出，或經復健仍無法緩解，就需經由神經外科醫師評估手術治療。

楊宗熹提醒，椎間盤突出拖延治療，可能使突出部分鈣化或更突出，不但增加治療困難度，甚至出現無力、大小便失禁等神經功能障礙，達到完全恢復的機會越小。

醫師楊宗熹（右）指林姓病患（ 左）腰椎椎間盤突出，造成急性下肢麻痛。圖／中山附醫提供
醫師楊宗熹（右）指林姓病患（ 左）腰椎椎間盤突出，造成急性下肢麻痛。圖／中山附醫提供

椎間盤突出 手術 醫師

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