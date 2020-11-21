嘉義市「In89 豪華影城」 預定明年第2季暑假前營運
嘉義市議員昨針對映集團在民族路與成仁街口「in89豪華嘉義影城」，明年開幕後交通、停車問題，提醒市府提早因應，並指影城「要趕明年春節營運？」映集團總公司昨坦言春節檔一定來不及，現規畫明年第2季完工，預計暑假前啟用營運。
「In89 豪華影城」位於嘉義市民族路與成仁街口，大樓鋼骨結構已見雛形，近日也透過網路招商，集團總公司表示，「In 89豪華影城」建築有地下3層及地上8個樓層，地下3層可提供60個停車位，另外影城也將和對面的嘟嘟房特約合作，提供更多停車空間。
影城一到三樓及七、八樓將是商城，四、五、六樓都是電影院，初期將提供1300多個電影席位，某中配置2間15米雙旗艦大廳，將有IMAX 、LUX 動感影廳，還有5個沙發影廳，將是雲嘉地區第一座IMAX、MX4D影廳、杜比全景聲影廳，以全球頂級影像、極致放映系統，為雲嘉民眾打造世界級視聽享受。
「In89 豪華影城」映集團指出，嘉義影城規劃明年第二季放暑假前開幕，但確定營運時間，必須依建築體完工期、消防安檢通過及市府核定為準。
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