宜蘭豪雨！ 新北花蓮大雨 北部及東北部稍涼

中央氣象局發布豪雨特報，東北風影響，易有短時強降雨，今天宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生，新北市及花蓮縣有局部大雨發生的機率，注意坍方及落石，低窪地區慎防積水。

今天東北風影響，北部及東北部天氣稍涼；東北部地區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、大台北、東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

明天東北風影響，迎風面的北部及東半部地區有斷斷續續的降雨，其中東北部地區降雨較持續、顯著，並有局部大雨或豪雨發生的機率，行經蘇花公路一帶留意最新天氣資訊，中南部地區因位於背風面受影響有限，仍是多雲到晴的天氣；氣溫方面，各地清晨低溫20至23度，白天桃園以北及宜蘭、花蓮高溫25至27度，新竹以南及台東28至30度。

氣象局說，此東北風減弱的空檔相當短暫，明晚東北風將再度增強，並一直影響到下周二，在這段期間，東半部及大台北地區有局部短暫雨，其中東北部的降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以南維持多雲到晴的天氣。氣溫方面，北台灣及花蓮降溫較顯著，高溫僅23至25度，整天偏涼，其他地區高溫仍有27度以上。

下周三、下周四東北風稍減弱，剩下東半部地區及大台北山區仍有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲的天氣；氣溫亦有回升趨勢。

下周五東北風再增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，北台灣氣溫下降，中南部維持多雲到晴的天氣。

明天東半部（含綠島、蘭嶼）、基隆北海岸及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

28日至30日東北風影響，北部及東北部天氣稍涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。