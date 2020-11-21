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台美經濟會議華府登場 開幕式簽署備忘錄深化經濟合作

未來一周東北風一波波 吳德榮：北台灣降雨稍轉涼

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
東北風受地形抬升產生的滯留性回波，影響大台北及東北部，東半部近海則有回波消長。大台北及東半部皆有降雨，東北部雨量較多。圖／取自氣象局網站
東北風受地形抬升產生的滯留性回波，影響大台北及東北部，東半部近海則有回波消長。大台北及東半部皆有降雨，東北部雨量較多。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，東北風受地形抬升產生的滯留性回波，影響大台北及東北部，東半部近海則有回波消長。大台北及東半部皆有降雨，東北部雨量較多。由於東北風的冷空氣不強，輻射冷卻又因起風、雲量多、而大幅減弱，今晨各地低溫大多持平或略回升。

今天東北風影響，大台北及東半部有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢；冷空氣很弱，北台灣白天因雲多降雨而稍轉涼；桃園以南受影響很小，中南部仍是晴朗穩定，白天氣溫偏高，日夜溫差大的天氣。北部21至25度、中部20至32度、南部23至32度、東部22至28度。

他說，明天東北風減弱、有短暫空檔，各地好轉為多雲時晴的天氣，東北部仍有局部短暫雨的機率；北部高溫又回升至30度左右。

下周一、周二另一波東北風南下，桃園以北及東半部再轉有雨；冷空氣還是很弱，北台灣因雲多降雨、稍轉涼；新竹以南影響很小，中南部仍是晴朗穩定的天氣。

下周三、周四東北風減弱，東半部及大台北東側仍有局部短暫雨的機率，西半部則是晴時多雲，氣溫略回升。下周五再一波東北風南下、持績時間較長；強度及影響時間，模式模擬仍在調整，應持續觀察。

吳德榮 新竹

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