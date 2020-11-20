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男闖台鐵鶯歌桃園段遭普悠瑪撞 送醫不治

中央社 / 桃園20日電
台鐵283次普悠瑪號，今天晚間8時許行經鶯歌至桃園路段時撞上一名年約40歲男子，送醫後不治。示意圖，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照
台鐵283次普悠瑪號，今天晚間8時許行經鶯歌至桃園路段時撞上一名年約40歲男子，送醫後不治。示意圖，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照

台鐵283次普悠瑪號，今天晚間8時許行經鶯歌至桃園路段時撞上一名年約40歲男子，送醫後不治。台鐵表示，事故路段在晚間9時22分恢復通車，影響約7960名乘客，事故原因待查。

台鐵表示，一輛從壽豐開往斗六的283次普悠瑪號，今天晚間8時40分行經鶯歌至桃園路段東正線約56公里處時，撞上一名侵入鐵軌的行人，立即通報鐵路警察及消防隊到場協助。

桃園市消防局表示，該行人為一名年約40歲的男子，身分不詳，救護人員到場時已無生命跡象，送至聖保祿醫院搶救後仍不治。

台鐵表示，事故後車輛改西正線單線雙向行車，經鐵路警察現場蒐證處理後，於晚間9時22分放行恢復雙線行車，共計影響14列次、約7960名乘客。

台鐵 普悠瑪號 事故

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