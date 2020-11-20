跨世代消費年度趨勢論壇 大數據分析零接觸商機

HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY，19日舉辦一場跨世代消費年度趨勢論壇，依據千萬會員大數據與消費軌跡，在後疫情時代，掌握分眾消費力，使消費者與品牌雙贏；同時邀請業界專家與會，分享疫情消費決勝關鍵。

鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，數據顯示，每晚9點，是腦波最弱的時間，睡前的11點，睡衣消費力衝高。物流與行動支付的便捷，刷新消費紀錄。新冠肺炎帶給全球產業一種屬於破壞式的創新，宅經濟與零接觸商機加速崛起。在疫情的挑戰下，為使行銷效果更精準，分眾行銷成為必然趨勢。

GO SURVEY調查結果顯示，今年消費者購物因疫情影響轉趨保守，輕熟單身及新婚夫妻消費成長力最高，歸納於此二族群較無生活負擔、金錢支配度較大，也樂於多元探索生活。「類單身」夫妻尤其善用關鍵媒體獲取多元資訊；身為網路原住民的年輕族群，則傾向線上線下同時並用，會先實體門市體驗再網購，或是反向先網搜再實體購買。新手父母的「寵愛商機」與手遊占比也攀高在育兒時間之外的碎片時間。