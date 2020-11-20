故宮首創文物桌遊 玩家跟著乾隆皇出巡

國立故宮博物院首度結合時下流行的桌遊，推出「巡覓尋秘－乾隆皇帝要出巡」文物桌遊，今舉辦「巡覓尋秘－乾隆皇帝要出巡」文物桌遊發表會，邀請陽明山上森林小學平等國小學童扮演乾隆皇帝的玩樂小夥伴，跟著乾隆南巡，在歷史情境下展開文化小旅行。即日起，各級學校、桌遊社團都可免費向故宮索取。

故宮表示，文物桌遊以乾隆南巡為主題，讓玩家化身臣子，為皇帝規劃一趟有趣的文化旅程，並融入乾隆「即景印證」的鑑賞品味，讓玩家在遊戲中認識故宮書畫，讓古文物貼近民眾生活。