故宮首創文物桌遊 玩家跟著乾隆皇出巡
國立故宮博物院首度結合時下流行的桌遊，推出「巡覓尋秘－乾隆皇帝要出巡」文物桌遊，今舉辦「巡覓尋秘－乾隆皇帝要出巡」文物桌遊發表會，邀請陽明山上森林小學平等國小學童扮演乾隆皇帝的玩樂小夥伴，跟著乾隆南巡，在歷史情境下展開文化小旅行。即日起，各級學校、桌遊社團都可免費向故宮索取。
故宮表示，文物桌遊以乾隆南巡為主題，讓玩家化身臣子，為皇帝規劃一趟有趣的文化旅程，並融入乾隆「即景印證」的鑑賞品味，讓玩家在遊戲中認識故宮書畫，讓古文物貼近民眾生活。
故宮說，該款桌遊設計兼顧遊戲與學習目標，製作期間由台科大特聘教授侯惠澤率領的迷你教育遊戲團隊進行測試，並邀請基隆碇內國小、壽山高中等學校師生試玩體驗，在師生的意見回饋下完成此款情境學習桌遊。即日起，歡迎各級學校及學校桌遊社團來函免費索取，索取資訊可見故宮官網及粉絲專頁。
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