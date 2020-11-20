快訊

中選會：桃市議員王浩宇罷免案成立 明年1月16日投票

機器人幫助中風復健 長庚新技術登國際期刊

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
長庚醫院機器人復健中心研發「鏡像手復健機器人」，患者只需穿戴著機械手，透過物理治療師的協助，能在中風後的復健黃金期內，讓功能更快速恢復。圖／長庚醫院提供
長庚醫院機器人復健中心研發「鏡像手復健機器人」，患者只需穿戴著機械手，透過物理治療師的協助，能在中風後的復健黃金期內，讓功能更快速恢復。圖／長庚醫院提供

飲食西化、生活習慣等因素，我國中風患者每年新增逾3萬人，中風患者手部精細動作的功能恢復緩慢，長庚醫院機器人復健中心研發「鏡像手復健機器人」，患者只需穿戴著機械手，透過物理治療師協助，能在中風後的復健黃金期內，讓功能更快速恢復。目前該項新技術也已發表在2020年5月的國際期刊「可視化實驗研究（Journal of Visualized Experiments）」。

52歲簡小姐中風半邊癱瘓，左手臂無力、肩膀抬不高、手指頭無法完全打開，生活中很多事情只能靠右手操作或需要別人幫忙，左手幾乎沒有功能，需要長期復健，讓她一度相當沮喪。

長庚醫院協助她使用鏡像手復健機器人，靠著機器手幫助，簡小姐能夠開始自己用左手抓放物品，這是平常比較難做到的動作。每天一次的療程搭配職能治療持續一個月後，簡小姐自覺左手進步很多，肩膀力氣變得比較大也比較能抬高，手指頭可以完全打開而且比較靈活，甚至可以獨立使用左手拿放東西，不再那麼費力。

林口長庚醫院復健部長裴育晟表示，中風後患者五年內再度中風機率高達7成，而中風復健黃金期為半年到一年內，若能把握復健黃金期，對於未來的恢復幫助極大，原本無抓握能力、無法復健的患者，在機械手協助下，都能做出抓握物品的動作，讓病人覺得更能控制自己的手指，而且手指不再感到那麼緊繃，能再開始後續更多復健動作。

桃園長庚醫院復健科職能治療組長謝佳汝表示，機器人導入復健，並非單純把設備放到治療場域給病人操作就可以，職能治療師必須依照臨床經驗，針對病人的復原狀態安排治療內容，制定適合病人的個人化訓練任務，才能有效幫助病人治療，包含要病人抓取的物品、形狀、位置及配重，以及需給與病人的協助及指令。

該機器人不只能應用在中風病人，還可以協助脊椎損傷、脊髓炎等神經疾病所造成的手功能受損。裴育晟主任說，為進一步制訂出更有效的訓練方案，長庚醫院也展開隨機對照試驗，期盼未來能為病人發展出更有效的療法。

長庚醫院機器人復健中心研發「鏡像手復健機器人」，患者只需穿戴著機械手，透過物理治療師的協助，能在中風後的復健黃金期內，讓功能更快速恢復。圖／長庚醫院提供
長庚醫院機器人復健中心研發「鏡像手復健機器人」，患者只需穿戴著機械手，透過物理治療師的協助，能在中風後的復健黃金期內，讓功能更快速恢復。圖／長庚醫院提供

復健 中風 患者

延伸閱讀

父親中風昏迷成植物人　蕾菈懊悔冷戰半年「希望您醒過來」

美新冠死亡人數破25萬！比1年內中風自殺車禍總和還多

獨／「桃太郎」女星淚揹母千萬賭債 發狠要斷母女關係

周星馳御用「如花」中風 半身癱瘓4個月後曝近況

相關新聞

12月起交通新制上路！ 接送7歲以下兒童臨停黃線不受3分鐘限制

12月起，將有三大交通新制。交通部說，12月1日起，接送7歲以下兒童臨停黃線不受3分鐘限制；另外交通違規案件舉發期限由3...

晚上雨要來了！三波東北風接力襲台 降雨熱區時段看這

今天下半天開始變天。中央氣象局說，今天鋒面通過，緊接著東北風接力，未來一周將會迎接三波東北風。明天東北部要留意局部大雨甚...

IG網美必拍！秋季限定雪白花海 全台芒花熱點一次看

想拍芒花美照就趁現在！每年9月入秋後，全台陸續可見芒草或甜根子草的蹤跡，IG和FB版面總是被雪白芒花的照片洗版，不管是晴...

獨／水情吃緊 明年一期稻作嘉南1.8萬公頃恐先宣布停灌

水情吃緊，農委會下周將宣布明年一期稻作休耕範圍；農委會表示，明年一期稻作納入水情評估的約有6至8萬公頃，首當其衝是水情最...

中衛「緋紅雪花」聖誕口罩來了！每盒30片賣300元

耶誕節快到了，讓口罩迷引頸期待的CSD中衛「緋紅雪花」聖誕口罩，明天（21日）上市，並首次重新限量發行「星空雪花」，和「...

甜蜜上路！北市動物園「愛情鳥青鸞」遊客列車推出

台北市立動物園2016年推出以動物斑紋作為外觀圖案設計的遊客列車。北市動物園表示，巨型「射紋陸龜」、有愛情之鳥稱號的「青...

高雄「漾藝博」首座評審團大獎 由前衛藝術家騆瑜榮獲

以40歲以下、無畫廊經紀約的獨立藝術家為主角的「高雄漾藝術博覽會」，即日起至11月22日在駁二藝術特區P2倉庫登場，今年...

麗娜輪首航台南澎湖 澎湖秋冬旅遊不冬眠

高速客輪「麗娜輪」試航台南到澎湖航線，今天由台南安平港搭載505名遊客首航澎湖馬公，澎湖縣長賴峰偉到岸邊迎接下船遊客，表...

台中公費流感疫苗 11月23日起老人、幼兒恢復接種

全國公費流感疫苗接種踴躍，台中市衛生局今天宣布，市府滾動修訂接種政策，原控留的高中職以下學生、幼兒園、機構等公費對象疫苗...

機器人幫助中風復健 長庚新技術登國際期刊

飲食西化、生活習慣等因素，我國中風患者每年新增逾3萬人，中風患者手部精細動作的功能恢復緩慢，長庚醫院機器人復健中心研發「...

來泰雅渡假村泡美人湯 南投溫泉季明天盛大開幕

北港溪溫泉區為南投三大溫泉區之一，泉質為接近中性的弱鹼性碳酸泉，因而有「美人湯」的稱號；「北港溪溫泉嘉年華」做為2020...

紀念與日本千穗町締盟周年 花蓮市公所裝置藝術今亮相

花蓮市公所去年與日本神話之鄉高千穗町結為姊妹市，為慶祝結盟一周年，市公所製作石雕裝置藝術「同舟共濟」，友誼之石設在北濱公...

熱門新聞

性格越高傲、桃花卻越多的3大星座 處女座常被追

影／好市多北台中店今開幕爆搶購潮 遊艇、名牌包銷售一空

1人6000、每日限10位！蕭敬騰日料餐廳「渡邉」開幕了

財神降臨！威力彩頭獎3.7億元 獎落屏東一人獨得

北台灣今晚變天 吳德榮：明天這些地區有較大雨勢

12月起交通新制上路！ 接送7歲以下兒童臨停黃線不受3分鐘限制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。