機器人幫助中風復健 長庚新技術登國際期刊

飲食西化、生活習慣等因素，我國中風患者每年新增逾3萬人，中風患者手部精細動作的功能恢復緩慢，長庚醫院機器人復健中心研發「鏡像手復健機器人」，患者只需穿戴著機械手，透過物理治療師協助，能在中風後的復健黃金期內，讓功能更快速恢復。目前該項新技術也已發表在2020年5月的國際期刊「可視化實驗研究（Journal of Visualized Experiments）」。

52歲簡小姐中風半邊癱瘓，左手臂無力、肩膀抬不高、手指頭無法完全打開，生活中很多事情只能靠右手操作或需要別人幫忙，左手幾乎沒有功能，需要長期復健，讓她一度相當沮喪。

長庚醫院協助她使用鏡像手復健機器人，靠著機器手幫助，簡小姐能夠開始自己用左手抓放物品，這是平常比較難做到的動作。每天一次的療程搭配職能治療持續一個月後，簡小姐自覺左手進步很多，肩膀力氣變得比較大也比較能抬高，手指頭可以完全打開而且比較靈活，甚至可以獨立使用左手拿放東西，不再那麼費力。

林口長庚醫院復健部長裴育晟表示，中風後患者五年內再度中風機率高達7成，而中風復健黃金期為半年到一年內，若能把握復健黃金期，對於未來的恢復幫助極大，原本無抓握能力、無法復健的患者，在機械手協助下，都能做出抓握物品的動作，讓病人覺得更能控制自己的手指，而且手指不再感到那麼緊繃，能再開始後續更多復健動作。

桃園長庚醫院復健科職能治療組長謝佳汝表示，機器人導入復健，並非單純把設備放到治療場域給病人操作就可以，職能治療師必須依照臨床經驗，針對病人的復原狀態安排治療內容，制定適合病人的個人化訓練任務，才能有效幫助病人治療，包含要病人抓取的物品、形狀、位置及配重，以及需給與病人的協助及指令。