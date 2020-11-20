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甜蜜上路！北市動物園「愛情鳥青鸞」遊客列車推出

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
北市立動物園巨型「射紋陸龜」列車。圖／動物園提供
北市立動物園巨型「射紋陸龜」列車。圖／動物園提供

台北市立動物園2016年推出以動物斑紋作為外觀圖案設計的遊客列車。北市動物園表示，巨型「射紋陸龜」、有愛情之鳥稱號的「青鸞」，今日加入遊客列車的行列，邀民眾帶著心儀對象搭乘「青鸞列車」。

動物園發言人曹先紹指出，原產於馬達加斯加南部特有種的射紋陸龜，又稱為輻射龜，主因是牠們背甲上有黃色放射狀紋路，從每一片板塊中心發散而得名。近年來因棲地破壞與盜獵走私等因素，野外族群數量快速減少，因而名列IUCN極度瀕危物種，也是台灣列為一級保育類的重點物種。

古代流傳青鸞是為愛情而生的鳥，人們會以「鸞鳳和鳴」作為婚禮的祝賀語，曹先紹表示，青鸞的求偶方式十分獨特，雄鳥會大聲啼叫吸引雌鳥的目光，並張開雙翼成扇狀，展示絢麗奪目的「眼斑」，若民眾愛在心裡口難開，可以邀請心儀對象到動物園遊玩，一起搭乘浪漫的青鸞列車」。

另外，2016年推出長頸鹿、老虎和斑馬等動物斑紋的遊客列車，成為許多遊客來動物園不願錯過的行程之一，加上外形亮麗的「射紋陸龜」及「青鸞」列車，目前共有10輛動物斑紋列車，輪流在線上服務，提供遊客搭乘。

遊客列車每趟須付費5元車資（全票），動物園為落實無現金支付政策及智慧城市概念，園方發言人曹先紹指出，12月1日起，遊客列車車資、教育中心20元參觀費，將全面採電子票證收費（悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡），若遊客仍有現金的需求，還是會有窗口協助服務。

嶄新的「射紋陸龜」和「青鸞」斑紋列車，今天正式加入遊客接駁服務的行列。圖／動物園提供
嶄新的「射紋陸龜」和「青鸞」斑紋列車，今天正式加入遊客接駁服務的行列。圖／動物園提供
喜愛射紋陸龜的大小朋友們，可以經常到動物園搭乘「射紋陸龜」列車拍照留念。圖／動物園提供
喜愛射紋陸龜的大小朋友們，可以經常到動物園搭乘「射紋陸龜」列車拍照留念。圖／動物園提供

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