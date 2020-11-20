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晚上雨要來了！三波東北風接力襲台 降雨熱區時段看這

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晚上雨要來了！三波東北風接力襲台 降雨熱區時段看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今下半天起，鋒面將通過台灣北部海面，然後東北風接力報到。聯合報系資料照
今下半天起，鋒面將通過台灣北部海面，然後東北風接力報到。聯合報系資料照

今天下半天開始變天。中央氣象局說，今天鋒面通過，緊接著東北風接力，未來一周將會迎接三波東北風。明天東北部要留意局部大雨甚至豪雨，北台灣高溫也會有感降溫。

氣象預報員陳建安說，今天鋒面已經通過，未來一周就是一波波東北風影響，今天愈晚水氣愈多，東北風已經開始影響。到目前降雨集中在台東這帶，已針對台東地區發布大雨特報。

陳建安說，目前其他地區雨帶還沒有很明顯，預期今晚桃園以北、東半部開始有斷續降雨，雨區集中在東北部地區，留意局部大雨發生。

陳建安說，明天水氣更多，雨區一樣桃園以北台灣和東半部，但東北部慎防局部大雨或豪雨。新竹以南則不太受影響，是背風面，維持多雲到晴。

陳建安說，今天傍晚開始到明天屬於第一波東北風，下周日白天有短暫空檔，東北風稍微減弱，降雨緩和，北台灣氣溫回升，白天剩東半部跟大台北山區有局部短暫雨，其他地區晴到多雲。

不過陳建安說，下周日空檔其實很短，當天晚上東北風增強，一直到下周二，屬於第二波東北風，其中又以下周一雨較大，下周一、二則氣溫較低。東半部跟大台北地區留意局部短暫雨，雨勢比較明顯還是東北部，會有局部較大雨勢，桃園以南多雲到晴。

陳建安說，下周三、四東北風又減弱，雨區縮小，剩東半部跟大台北山區有局部短暫雨，其他地區晴到多雲，北台灣氣溫也會回升，但到了下周五又會有東北風增強，是第三波。屆時東北風一吹下來，北部、東半部容易開始下雨，溫度也會再降，惟強度還要觀察。

氣溫部分，陳建安說第一波低溫降幅有限，北台灣低溫20到21度左右；局部地區，如靠近山區平地，沿海空曠地區，可能來到19度上下；中南部、花蓮、台東低溫22到23度。

陳建安說，明天白天高溫，有下雨地方如桃園以北、宜蘭、花蓮溫度上不太去，大概25到27度，感覺聽起來沒有很冷但跟今天比已經降很多，算是很有感，畢竟台北今天還有到30度，降幅4到5度。中南部影響小，高溫30度上下，台東28到29度。

陳建安說，第二波東北風冷空氣比較多，下周一、二北台灣整天偏涼，低溫20度上下，高溫24度25左右，基隆宜蘭只有23度，整天都會很涼。其他地方白天高溫花蓮台東預計可以到27度，中南部28到30度。降溫侷限在北台灣。

陳建安也提醒，下周日有長浪，區域在東半部地區、基隆北海岸還有恆春半島，民眾前往海邊要特別注意安全。

高溫 台東 低溫

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