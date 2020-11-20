聽新聞
test
0:00 / 0:00
來泰雅渡假村泡美人湯 南投溫泉季明天盛大開幕
北港溪溫泉區為南投三大溫泉區之一，泉質為接近中性的弱鹼性碳酸泉，因而有「美人湯」的稱號；「北港溪溫泉嘉年華」做為2020南投溫泉季首場活動，明天盛大開幕後，泰雅渡假村表示上午11時前，全國民眾可享免門票入園優惠，一起前來逛市集、嚐美食、看表演，享受免費戲水泡溫泉的樂趣。
南投觀光處表示，北港溪溫泉是南投新開發的溫泉區，位處紅香、瑞岩泉脈，和廬山溫泉屬於同一泉脈，溫泉區位於惠蓀林場風景線上，緊鄰泰雅渡假村，其溫泉近中性、水質透明、可飲可浴，據說有許多自然療效；結合附近景點如惠蓀林場、中台禪寺、九份二山等都是值得造訪的景點。
泰雅渡假村指出，近年溫泉區開發出特有冷泉，結合成極具特色的旅遊風景線，明天並邀請網紅團體來到現場與民眾互動，及樂團及舞蹈團到場帶來精彩的歌舞表演，現場還有舉辦溫泉美食展示會與農特產展售，藉以推廣在地優質食材及美食。
南投縣府並說，近來極力發展溫泉產業，2020南投溫泉季系列活動將持續至明年1月31日，在12月20日前來南投旅遊消費，單筆滿500元以上，登錄到「南投觀光玩起來」網站及有機會抽中汽車；此外國姓鄉周邊除溫泉外，農村體驗活動也很豐富，適合圔家出遊，相關活動詳情請參閱「走進南投｣官網，或搜尋「樂旅南投」臉書粉絲團。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言