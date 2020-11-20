來泰雅渡假村泡美人湯 南投溫泉季明天盛大開幕

北港溪溫泉區為南投三大溫泉區之一，泉質為接近中性的弱鹼性碳酸泉，因而有「美人湯」的稱號；「北港溪溫泉嘉年華」做為2020南投溫泉季首場活動，明天盛大開幕後，泰雅渡假村表示上午11時前，全國民眾可享免門票入園優惠，一起前來逛市集、嚐美食、看表演，享受免費戲水泡溫泉的樂趣。

南投觀光處表示，北港溪溫泉是南投新開發的溫泉區，位處紅香、瑞岩泉脈，和廬山溫泉屬於同一泉脈，溫泉區位於惠蓀林場風景線上，緊鄰泰雅渡假村，其溫泉近中性、水質透明、可飲可浴，據說有許多自然療效；結合附近景點如惠蓀林場、中台禪寺、九份二山等都是值得造訪的景點。

泰雅渡假村指出，近年溫泉區開發出特有冷泉，結合成極具特色的旅遊風景線，明天並邀請網紅團體來到現場與民眾互動，及樂團及舞蹈團到場帶來精彩的歌舞表演，現場還有舉辦溫泉美食展示會與農特產展售，藉以推廣在地優質食材及美食。