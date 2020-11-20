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獨／水情吃緊 明年一期稻作嘉南1.8萬公頃恐先宣布停灌

聯合報 / 記者彭宣雅/台北即時報導
明年一期稻作納入水情評估的面積約有6萬至8萬公頃，首當其衝是水情嚴峻的嘉義台南地區一期稻作，兩區稻米水庫灌溉區約有1萬8000公頃，將可能率先宣布停灌。本報資料照片
明年一期稻作納入水情評估的面積約有6萬至8萬公頃，首當其衝是水情嚴峻的嘉義台南地區一期稻作，兩區稻米水庫灌溉區約有1萬8000公頃，將可能率先宣布停灌。本報資料照片

水情吃緊，農委會下周將宣布明年一期稻作休耕範圍；農委會表示，明年一期稻作納入水情評估的約有6至8萬公頃，首當其衝是水情最嚴峻的嘉義台南地區一期稻作，兩區稻米水庫灌溉區約有1萬8000公頃，將可能是率先宣布停灌區域，最快農委會下周正式對外宣布。

農委會農水署長蔡昇甫表示，未來一期稻作水情評估的區域，約在六萬至八萬公頃，嘉南插秧期比較早占1.8萬公頃，台中約2萬公頃，桃竹苗約有4萬多納入評估。

他說，預計下周三中央旱災應變中心，會依照預計的最新的氣象雨水情資料，決定明年一期稻作嘉南地區是否要停灌，如果以目前氣象水情資料來看，嘉南地區明年一期作停灌的機率很大，「機率高達九成」。

蔡昇甫表示，現在這時間點曾文烏山頭水庫全部加起來庫容僅1.75億公噸，但明年一期稻作要灌溉的水量是2.32公噸水量，如果現在就把所有水庫的水拿來灌溉，可能灌溉到一半、還未到抽穗期就沒水，會造成農民沒有收穫，如果要超前部屬，在這時候就會做決定。

他說，明年嘉南地區插秧時間大概在明年一二月左右，要往前推育苗時間，因此應該要在11月底、12月初就做決策，讓可能損失降到最小，停灌規模目前因為原來嘉義台南一期稻作水庫的灌溉區1萬8000公頃，台南約1萬公頃，嘉義約8000公頃，嘉南地區還有些地方並非水庫灌區。

蔡昇甫表示，原則上下周三僅判斷嘉南地區是否休耕，由於桃竹苗等北部地區插秧時間比較晚，因此可以再評估、再等等，可能再過幾周，屆時水情可能也不一樣。

他說，現在全國灌溉水情，宜花東、高屏審慎樂觀，彰化、雲林、南投透過加強灌溉、輪流灌溉方式應該可以過關；缺水非常嚴峻地區則包括嘉南、台中、桃竹苗等地，其中，台中在邊緣，還需要端看這兩周的水情狀況。

水庫 農委會

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