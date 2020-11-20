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84歲老婦主動脈瓣冠狀動脈狹窄、重度二尖瓣逆流 奇美救回

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師施志遠說明病況與治療方法。記者周宗禎攝影
奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師施志遠說明病況與治療方法。記者周宗禎攝影

主動脈瓣狹窄、重度二尖瓣逆流、冠狀動脈疾病同時侵襲，病患驚險闖過鬼門關，奇美醫學中心今天發表搶救案例，醫療團隊以冠狀動脈支架、主動脈瓣膜置換術(TAVI)、二尖瓣修補手術救回病人，平安出院。

心臟血管內科主治醫師施志遠表示，案例84歲A女士病史有高血壓、淋巴瘤、及主動脈瓣膜狹窄，持續藥物治療。7月因近來呼吸困難至奇美急診就醫，當天已瀕臨呼吸衰竭，入住加護病房，心臟超音波發現除嚴重主動脈瓣膜狹窄，另有嚴重二尖瓣膜逆流。經導管主動脈瓣膜置換術加上二尖瓣修補手術治療，術後肺積水改善，成功脫離呼吸器。8月19日導管治療重度二尖瓣膜逆流，5天後出院。

主動脈瓣狹窄早期少有症狀，隨嚴重度上升開始胸悶、喘、昏厥甚至猝死，長期造成心肌缺血或心臟衰竭。一旦有心臟衰竭症狀，從有症狀開始到死亡的平均時間是兩年。一年死亡率是25%，兩年的死亡率是50%，超過一半因猝死而去世。

二尖瓣位於左心房與左心室間，心臟收縮時瓣膜無法完全閉合，會產生二尖瓣逆流。治療需根據二尖瓣逆流成因決定，一般對壞損瓣膜無法藥物治療修復，原發性瓣膜壞損手術修補或置換是標準治療方式。然而開心手術有相當風險，許多病人因年長衰弱與多重慢性疾病，手術風險很高，遲遲無法接受適當治療。

施志遠說，A女士同時有兩個瓣膜、冠狀動脈疾病嚴重，若以傳統開刀須同時處理，手術時間較長，以歐洲資料庫估計死亡風險高達39%。奇美團隊以導管方式成功治療，病人可以快速恢復成功出院。瓣膜性心臟病的經導管治療，近年來發展出許多針對不同病變成因設計的瓣膜修補或瓣膜置換器材，期待將來能夠應用在更多的不同病因的病人身上。

奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師施志遠說明病況與治療方法。記者周宗禎攝影
奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師施志遠說明病況與治療方法。記者周宗禎攝影

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