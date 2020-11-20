84歲老婦主動脈瓣冠狀動脈狹窄、重度二尖瓣逆流 奇美救回

主動脈瓣狹窄、重度二尖瓣逆流、冠狀動脈疾病同時侵襲，病患驚險闖過鬼門關，奇美醫學中心今天發表搶救案例，醫療團隊以冠狀動脈支架、主動脈瓣膜置換術(TAVI)、二尖瓣修補手術救回病人，平安出院。

心臟血管內科主治醫師施志遠表示，案例84歲A女士病史有高血壓、淋巴瘤、及主動脈瓣膜狹窄，持續藥物治療。7月因近來呼吸困難至奇美急診就醫，當天已瀕臨呼吸衰竭，入住加護病房，心臟超音波發現除嚴重主動脈瓣膜狹窄，另有嚴重二尖瓣膜逆流。經導管主動脈瓣膜置換術加上二尖瓣修補手術治療，術後肺積水改善，成功脫離呼吸器。8月19日導管治療重度二尖瓣膜逆流，5天後出院。

主動脈瓣狹窄早期少有症狀，隨嚴重度上升開始胸悶、喘、昏厥甚至猝死，長期造成心肌缺血或心臟衰竭。一旦有心臟衰竭症狀，從有症狀開始到死亡的平均時間是兩年。一年死亡率是25%，兩年的死亡率是50%，超過一半因猝死而去世。

二尖瓣位於左心房與左心室間，心臟收縮時瓣膜無法完全閉合，會產生二尖瓣逆流。治療需根據二尖瓣逆流成因決定，一般對壞損瓣膜無法藥物治療修復，原發性瓣膜壞損手術修補或置換是標準治療方式。然而開心手術有相當風險，許多病人因年長衰弱與多重慢性疾病，手術風險很高，遲遲無法接受適當治療。