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金安獎向255英雄致敬 她小兒麻痺當導護一站就是30年

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
「109年金安獎頒獎典禮」今天登場。記者曹悅華／攝影
「109年金安獎頒獎典禮」今天登場。記者曹悅華／攝影

「109年金安獎頒獎典禮」今天登場。交通部說，今年共有255名金安英雄接受表揚，他們每日不畏風雨日曬，如同晴光般溫暖地照耀全台各地用路人，用愛守護道路，藉由頒獎典禮向促進道路交通秩序及維護交通安全有功的金安英雄表達敬意。

促進道路交通安全績優獎-導護志工黃淑華本身是小兒麻痺患者，她表示，她從民國79年開始當導護志工，接受五常國小開辦社區服務志工培訓，自結訓開始成立愛心團服務迄今已經30年，剛開始因為身體，很擔心不能勝任，但在學校整整一周後，發現可以，一做就到現在。

黃淑華說，之所以會選擇當導護，是因為跟自身條件有落差，很少人走路不方便還來挑戰，才會想要試試看。除了持續以耐心、愛心陪伴兒童進行補救教學活動及生活關懷，現在還去進修心理學課程，希望可以輔導國中正在叛逆期的學生。

同樣獲獎的導護老師的劉玉如說，本身服務學校是新竹大校，有2400名學生，因為防疫只能從大門進出，20分鐘時間所有人要進來，因此規畫很多分流措施。像是從比較遠的地方下車走來校門口的學生，每天可以集點換獎品等。現在學生一聽到哨音就知道「逼逼老師」來了，會持續守護學生，也會推動更多安全教育活動，因為孩子就像國家幼苗。

優良職業汽車駕駛人獎-客運司機施建和說，印象深刻是有次一名盲人忘了帶要搭乘的路線牌，且旁邊無工作人員協同，當時對方顯得心情慌張不知所措，因為是熟客，就開車門詢問對方是否要搭乘他的車，對方一聽到感到非常窩心，上車後就一直感謝。之後詢問他要到哪站下車，安全地送他到目的地。

施建和說，作為一名大眾運輸駕駛，除了一定要注意行車安全外，最重要的就是服務，主動協助乘客，幫助行動不便的人，雖然都是自己的份內之事，每一位乘客的「謝謝」，都會是支持繼續努力且服務做到更好的助力。

促進道路交通安全績優獎-義勇交通警察呂錦慧說，記得有次回家途中看到遠遠冒煙，隔壁剛好有住戶，馬上下車幫忙指揮交通，不管上下崗，碰到事情就是要做，是自己的職責。

另名義勇交通警察許馨方則說，交通事故處理過程會思考為何只能被動處理已發生交通事故，希望能夠主動預防。跟隊上學長討論後，主動參加交通安全宣導，設計教材和課程，檢視隊交通安全觀念，希望將防禦駕駛觀念提升。

優良職業汽車駕駛人獎-客運司機施建和。記者曹悅華／攝影
優良職業汽車駕駛人獎-客運司機施建和。記者曹悅華／攝影
促進道路交通安全績優獎-導護志工黃淑華（左）、劉玉如（右）。記者曹悅華／攝影
促進道路交通安全績優獎-導護志工黃淑華（左）、劉玉如（右）。記者曹悅華／攝影
義勇交通警察呂錦慧（右）、許馨方（左）。記者曹悅華／攝影
義勇交通警察呂錦慧（右）、許馨方（左）。記者曹悅華／攝影
促進道路交通安全績優獎-導護志工黃淑華本身是小兒麻痺患者。記者曹悅華／攝影
促進道路交通安全績優獎-導護志工黃淑華本身是小兒麻痺患者。記者曹悅華／攝影

警察 事故 愛心

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