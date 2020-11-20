消保處查包裝米 7熱量標示錯、1違法宣稱保健米

行政院消費者保護處近日與農委會農糧署合作，在實體店面及網路商店採樣20件市售「包裝米」，分別就品質、品種項目及標示等進行檢測查核，今公布調查結果，有1件包裝米的碎粒含量超標，7件熱量標示計算錯誤，7件之中，還有1件違規宣稱是「低蛋白保健米」。

消保處說，目前市面上販售著各類型的包裝米產品，但包裝米標示的「品質規格」及「品種」是否正確令人疑慮，為釐清市售包裝米各項標示的正確性，避免消費者被誤導，消保處與農糧署共同在今年5月間在北部地區的實體店面及網路商店購樣20件市售「包裝米」，分別就品質規格、品種查核。

消保處指出，20件包裝米中，有1件品質規格不符規定，主要違規情節是碎粒含量7%，超過包裝袋標示CNS一等最高限度5%的標準，已依糧食管理法第14條規定處以限期改正，屆期若未改正者將處4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

標示項目部分，消保處表示，有7件包裝米的熱量標示計算錯誤，其中1件更違規宣稱為「低蛋白保健米」，皆可依食安法第28條處4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

消保處表示，違規產品除已請相關主管機關儘速督促業者改善外，也要提醒消費者，在選購及使用包裝米時，應選購有品牌的食米，除選擇包裝標示完整外，更要選擇經政府輔導，品管良好的品牌，如CAS良質米廠商所生產的「台灣好米」，此外，也須注意包袋標示內容，如碾製加工日期、產地、規格或等級、淨重、保存期限、碾製工廠名稱、地址、電話，其中碾製日期愈接近購買日期者愈好。