一年解決上萬公噸地瓜下腳料 「憨吉牛」超商買得到

農委會農科院利用地瓜下腳料，加上農委會畜試所的益生菌熟成後便飼料養牛，養出油花均勻分布的高級牛肉，今天命名為台灣「憨吉牛」今上市；除了在連鎖餐飲石二鍋、芸彰牧場國產牛肉專賣店能吃到，民眾也能在全家便利商店買得到。

農委會今天舉辦憨吉牛上市記者會。芸彰牧場場長張志名表示，一般國產牛肉平均每公斤約500元，但憨吉牛的高級肋眼每公斤價格高達1200至1500台幣，吃了地瓜飼料後，讓國產牛的品質又提升了一個等級。

農科院資深研究員許宗賢表示，農科院的技術，加上畜試所的益生菌熟成發酵後的青芻料，牛吃了以後，原本24個月可以屠宰上市，現在20個月就屠宰了，賣到來不及屠宰；台灣一年有4到5萬公噸的格外品地瓜，這個研究計畫，解決了格外品地瓜無處去的問題，估計一年可以處理初1萬公噸地瓜下腳料，產值達2500萬元以上。

農科院院長陳建斌表示，這計畫是最典型成功的循環經濟，他表示，國內知名的地瓜業者瓜瓜園過去來找他，說瓜瓜園有1000公頃的地瓜契作面積，但每年有8000公噸的格外地瓜，成為業者經營負擔，急需要協助處理；因此農委會研究單位開發這技術，把沒有價值的地瓜格外品，變成高品質的地瓜飼料餵牛，國產牛成了高級牛肉，地瓜農民收益有保障，畜牧業者飼養成本也降低。