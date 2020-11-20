地瓜下腳料養出Prime等級「憨吉牛」 下一步是憨吉羊

農委會、農科院、畜試所與嘉義大學合作，把地瓜下腳料加上益生菌熟成後而成的「益生菌甘藷青貯芻料」餵牛，經過一年試驗，養出油花分布均勻的高級牛；不僅可以餵牛以外，還正嘗試養羊，未來不僅要養出「憨吉牛」，還可望有高級國產「憨吉羊」上市。

台灣生產地瓜多，但下腳料、格外品也不少，包括太大或太小的地瓜、刨下來的皮、削下來的邊角，這些雖沒辦法上市販賣，但仍然富含澱粉與營養；為了若能夠好好利用，就會是好東西，否則就變成農業廢棄物，因此才思考如何能變成飼料。

嘉義大學動物科學系暨研究所副教授吳建平表示，除了牛以外，現在嘗試把加工後的地瓜飼料拿來養羊，羊與牛一樣是反芻動物，羊肉也需要有油花，現階段在少數的羊場試驗(約100頭)，初步發現，羊吃了地瓜飼料，可以提高羊的成長速率，長得比較快，也能增加羊肉的油花表現，重要的是，還減少10%羊精料(飼料)成本。

拾貳月羊肉總經理李維勝表示，他以少數的羊參與試驗，羊吃了地瓜日料以後，採食量變好了，從原本每日增重從150至200公克，吃了三個月以後，每日成長為250至300公克，由於羊每天吃的量不如牛這麼多，羊的胃也比較小，若純地瓜發酵飼料會太濕，因此給羊吃的地瓜芻料，要再多加一些米，讓芻料更乾一點，羊吃起來比較順口，試驗仍在進行中，若試驗成果良好，未來除了憨吉牛，還會有憨吉羊上市。

農科院資深研究員許宗賢表示，計畫實行一年，已協助國內地瓜業者處理近6000公噸規格外地瓜。目前國內已有3至4場肉牛飼養場、約800頭肉牛，使用地瓜青貯芻料。根據研究顯示，益生菌甘藷青貯芻料可以取代20至30%精料，有效降低肉牛飼養成本。