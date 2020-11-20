小兒常用化痰藥強生牧舒爾顆粒 被通報變色下架20萬包

常見的小兒化痰指示用藥「強生牧舒爾顆粒66.67毫克／公克」，醫院通報藥品的顏色異常，疑似包裝受潮影響藥品品質，衛福部食藥署今要求下架該藥品，總計4批號，共20萬小包裝，食藥署表示該藥品曾在2017年也被通報相同問題而下架，已要求藥廠查明原因，無論是下架藥品與調查報導，須於12月12日繳回食藥署，否則將依法開罰。

食藥署藥品組科長洪國登表示，該藥品被通報顏色異常、結塊，初步研判是受潮的表現，該藥品的包裝使用簡單的鋁包裝，一旦保存方式不佳就容易受潮，現階段得釐清是否為包裝還是保存問題。

洪國登表示，須下架的批號為AKO033、AIP052、AKN029、AKO034，總計4批，20萬小包裝，應於12月12日下架完成，且提交調查報告，若未依規定完成回收下架，並提交報告，將可依照藥事法開罰20萬以上、500萬元以下罰鍰。

洪國登表示，強生牧舒爾顆粒66.67毫克／公克的主成分為乙醯半胱胺酸（Acetylcysteine）為胺基酸cysteine的衍生物，主要用於減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性。民眾若是對該藥品有任何疑慮，可至藥局或是回診諮詢醫師，選用其他適當藥品。