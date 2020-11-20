秋季限定美景楓紅了 阿里山賞楓季登場三角楓青楓爭豔

嘉義縣阿里山賞楓季登場，生態觀察家暨攝影師蘇家弘上午在阿里山公路89K至96K賞楓，發現三角楓，青楓，台灣紅榨槭轉楓紅，秋季限定美景動人。

蘇家弘清晨到阿里山、塔塔加進行自然生態之旅，從阿里山公路消防分隊到新中橫塔塔加路段之間，觀察拍攝楓紅美景，阿里山楓葉逐漸轉紅，呈現綠、黃、橘、紅交錯景緻，想要賞楓美景民眾可以上山。

最佳賞楓期在每年11月到年底，阿里山森林遊樂區青楓、紅榨槭（台灣紅榨楓）等楓樹，紛紛轉黃變紅，開始呈現綠、黃、橘、紅交錯景緻。

除阿里山公路台18線89至95K青楓陸續轉紅，阿里山國家森林遊樂區小笠原山、祝山、對高岳、沼平公園的台灣紅榨楓，也陸續接棒變色，天氣愈冷楓葉愈美麗。

秋冬疫情嚴峻，國境大門未開，以往國人熱門的日本賞楓之旅無法成行，旅行社改為規畫國旅阿里山賞楓之旅，受遊客歡迎，為迎接阿里山楓紅盛事，阿里山林業鐵路及文化資產管理處推出「SL-31蒸汽火車.楓華再現」主題列車，讓民眾搭乘「百年國寶-蒸汽火車」檜木列車，沿途欣賞楓秋紅。