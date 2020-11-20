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賽夏族矮靈祭今登場 族人提醒禁忌多尤其不能丟石頭

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
北賽夏族在19日清晨舉行邀請矮靈儀式，族人天未亮就做好準備，要迎接矮靈祭典的開始。圖／讀者提供
北賽夏族在19日清晨舉行邀請矮靈儀式，族人天未亮就做好準備，要迎接矮靈祭典的開始。圖／讀者提供

賽夏族2年一度的矮靈祭（paSta'ay）將從今天開始一連3天舉行祭典，從迎靈、娛靈到送靈分3階段舉行，許多族人都回到部落與家人團圓，也有不少遊客上山想體驗矮靈祭的儀式過程，但部落族人就提醒，想參加矮靈祭規矩很多，更表示「矮靈祭不是豐年祭，是很嚴肅而神聖的大事」，希望外地人尊重賽夏族傳統，不要隨意觸犯禁忌。

矮靈祭總主祭朱志敏就表示，在祭典舉行過程中，雖然歡迎外族人參加觀禮，但其實過去早期矮靈祭不開放外人參加，對於部落而言，矮靈祭是非常嚴肅且神聖的大事，甚至對周遭的泰雅族來說，賽夏族矮靈祭甚至有種神秘的巫術色彩，因此讓人感到敬畏。

朱志敏就說，在矮靈祭期間，千萬不能對著凹處，例如山溝、溪谷丟擲石頭，因為族人相傳矮人族（Ta'ay）都行走在這些凹地，如果在矮靈祭期間對著凹處丟石頭，會不小心傷害到矮人們，更可能因此觸怒矮靈，造成不好的厄運。

五峰國小前校長朱義德也表示，外族人、漢人來到祭場，不要馬上就拿起相機拍照，一定要先到祭屋在手臂上綁芒草，連同攝影設備也要綁上芒草，祈求矮靈的保護；在祭儀活動開始時，也絕對不能觸碰族人身上綁的臀鈴（Tabaa'sang）以及祭旗（Sinaton），這2項器物代表各自的家族，不僅外族人不能觸碰，就連族內不同家族的人也不能隨意觸摸。

朱義德表示，祭典進行中進行的歌舞，千萬不能隨意評論、口出穢言，最好的參與方式就是用心體會、用眼欣賞、用耳去聽，如果不慎觸怒矮靈，更可能招致懲罰。

賽夏族人表示，其實族人都十分好客，來到矮靈祭，除了欣賞祭典歌舞，也能品嘗賽夏族特有自釀的糯米酒，在祭典期間更歡迎暢飲，但最重要的就是尊重矮靈祭傳統，以及遵守祭典期間的規範，讓這樣的文化能保持神聖傳承下去。

北賽夏族在19日清晨舉行邀請矮靈儀式，族人天未亮就做好準備，要迎接矮靈祭典的開始。圖／讀者提供
北賽夏族在19日清晨舉行邀請矮靈儀式，族人天未亮就做好準備，要迎接矮靈祭典的開始。圖／讀者提供
北賽夏族在19日清晨舉行邀請矮靈儀式，族人天未亮就做好準備，要迎接矮靈祭典的開始。圖／讀者提供
北賽夏族在19日清晨舉行邀請矮靈儀式，族人天未亮就做好準備，要迎接矮靈祭典的開始。圖／讀者提供

賽夏族

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