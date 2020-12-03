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香腸「腸衣」怎麼跟宗教扯上關係，進而影響全球供需？

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖／食力foodNext
圖／食力foodNext

【撰文＝編輯部】

目前可食用的天然腸衣包含羊腸、豬腸及由牛皮中提取的膠原蛋白所合成的人工腸衣。但隨著近年來的清真、猶太教等宗教取向的需求激增，腸衣逐漸有供應不暇的狀況出現。

《食品科學與技術趨勢（Trends in Food Science & Technology）》期刊，在2020年8月刊出的最新趨勢探討指出，以目前現有的腸衣市場趨向，不僅是天然動物腸衣短缺，人工提取的膠原蛋白合成腸衣，也將無法滿足廣大因宗教限制原料來源的市場。

「非豬肉」膠原蛋白來源將成為最新市場需求

腸衣的存在看似簡單，但其實與生產出高質量的香腸製品有直接相關性。目前天然腸衣由於全球數量短缺的原因，導致原料價格正在快速增長，且其供應牽扯到畜牧業的發展，使這類原料逐漸成為不穩定的原料來源。

除了原有的供應鏈原料短缺之外，隨著食品認證的普及化、供應鏈透明化，清真以及猶太潔食的市場需求逐漸提升，導致原有穩定且供應量居冠的豬腸以及豬提取人工膠原蛋白腸衣，逐漸因為宗教特殊需求的原因而淪為市場弱勢。

像這樣因為宗教因素，而限縮的原料市場範圍的重擔，就這麼落在了「牛」的身上。從牛提取的人工膠原蛋白，也就成為了宗教特殊需求群眾唯一能仰賴的原料來源，但以目前的原料現況來說，所能供應的量仍遠不足夠滿足這些消費群眾。

雞與牛是否能成功交棒？全看這位的表現

由於市場需求提升，「雞」成為了腸衣市場開發盯上的下一個原料來源，但是否能夠勝任這樣的位子，還需要更透徹了解雞的膠原蛋白特性及含量才能決定交棒與否。

雞被期望能夠替代牛，是由於其膠原蛋白特性與牛極相似。雞的潛在膠原蛋白來源為骨頭與雞皮，膠原蛋白的型態是以第一型及第三型。在過去相關研究中顯示，雞骨不適合的原因是因為提取出來的膠原蛋白型態無法完整的成形，不具有膠著性。但在雞皮的表現上，展現出了極佳的狀態，被認為是取代牛原料的上等人選。

腸衣的需求不斷隨著時空演變而有所不同

雖然無法追溯源頭為何，但香腸被認為是最古老的肉類加工品之一，存在的時間至少有數千年之久，難道腸衣供需不足會是現在才有的問題嗎？其實並不然，這樣的問題一直都存在於香腸的歷史文化中。

最初，在物料及技術匱乏的時代，良好保存鮮肉極其困難。鹽的出現，恰巧解決了這樣的煩惱。當時的人們發現，鹽具有良好的防腐效果，也因此，鹽與肉製品的結合被認為是香腸製品起源的開始。自此之後，隨處可見香腸製品的身影，直至今日。

中世紀開始，隨著香腸的需求量不斷增加，香腸成品的市場需求早已超過腸衣供應所能負荷的產量。但在當時，沒有足夠的技術能夠推進腸衣技術的發展，直到工業革命的發生，腸衣的生產工藝才得以不斷進步。

隨著肉類包裝業不斷的發展下，豬腸由於供貨穩定，默默地成為了市場的主流。爾後，才逐漸有了提取膠原蛋白等人工合成腸衣的出現。但這類腸衣也都隨著時代不斷的變遷，而逐漸無法因應市場所需。開發新的來源，也就成為了腸衣市場目前必須解決的當務之急。

審稿編輯：林玉婷

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